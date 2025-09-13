En ce moment No time to talk JONAS BROTHERS
Rouen. Manifestation "Bloquons tout" : 210 personnes réunies dans les rues ce samedi après-midi

Société. Ce samedi 13 septembre, une nouvelle manifestation a eu lieu à Rouen dans le cadre du mouvement "Bloquons tout". En fin d'après-midi, les manifestants comptent se réunir sur le parvis de l'hôtel de ville pour leur assemblée générale.

Publié le 13/09/2025 à 17h56 - Par Justine Carrère
Ce samedi 13 septembre, dans le cadre du mouvement "Bloquons tout", une manifestation s'est déroulée à Rouen entre la rive gauche et la rive droite. - Justine Carrère

Le mouvement "Bloquons tout" se poursuit à Rouen. Mercredi 10 septembre, des blocages ont été mis en place au niveau du rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray et au niveau du rond-point du loup à Canteleu. S'en est suivie une manifestation qui a rassemblé selon la CGT, 6 000 personnes et 2 300, selon la préfecture de Seine-Maritime. Ce samedi 13 septembre, une nouvelle manifestation a été organisée. Selon la préfecture, 210 personnes se sont rassemblées. De son côté, la CGT en a compté 200.

• A lire aussi. [Vidéo] Près de Rouen. "Bloquons tout" : des dizaines de manifestants rassemblés devant le site d'Amazon à Saint-Etienne-du-Rouvray

Ce samedi 13 septembre, à Rouen, les manifestants sont passés par le pont Boieldieu en direction de l'Hôtel de ville.Ce samedi 13 septembre, à Rouen, les manifestants sont passés par le pont Boieldieu en direction de l'Hôtel de ville. - Justine Carrère

210 personnes réunies

Samedi 13 septembre, le cortège est parti vers 15h passées, de la place des Emmurées rive gauche à Rouen pour se diriger vers l'hôtel de ville de Rouen. Comme mercredi 10 septembre, les manifestants comptent se réunir sur le parvis de l'hôtel de ville pour organiser une assemblée générale et discuter des actions à venir avant la nouvelle journée de mobilisation, prévue jeudi 18 septembre.

• A lire aussi. Journée "Bloquons tout". Après l'assemblée générale à Rouen, quelles suites pour le mouvement ?

Ce samedi 13 septembre, à Rouen, les manifestants sont passés par le pont Boieldieu en direction de l'Hôtel de ville. - Justine Carrère

