En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Vidéo] Près de Rouen. "Bloquons tout" : des dizaines de manifestants rassemblés devant le site d'Amazon à Saint-Etienne-du-Rouvray

Politique. Une opération de blocage a été lancée devant le site d'Amazon à Saint-Etienne-du-Rouvray près de Rouen, vendredi 12 septembre, dans le cadre du mouvement "Bloquons tout" qui se poursuit au-delà de la journée du 10 septembre.

Publié le 12/09/2025 à 09h44 - Par Alexandre Leno
[Vidéo] Près de Rouen. "Bloquons tout" : des dizaines de manifestants rassemblés devant le site d'Amazon à Saint-Etienne-du-Rouvray
Plus de 50 personnes se sont donné rendez-vous d'après le collectif "Bloquons tout Rouen", entre 20 et 40 personnes d'après la police. - Alexandre Leno

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une opération de blocage est en cours depuis 5h du matin, vendredi 12 septembre, devant le site d'Amazon à Saint-Etienne-du-Rouvray près de Rouen à l'initiative des partisans du mouvement "Bloquons Tout" dont les actions se poursuivent au-delà de la journée du 10 septembre.

Les manifestants revendiquent "une cinquantaine de citoyennes et citoyens" devant le site à proximité du dépôt Amazon avec "palettes et pneus", tandis que la police évoque entre 20 et 40 personnes sur place.

• A lire aussi. Journée "Bloquons tout". Après l'assemblée générale à Rouen, quelles suites pour le mouvement ?

D'autres actions

Une autre action du collectif est prévue dans l'après-midi pour une opération de tractage devant la maison d'arrêt de Rouen pour informer le public sur la manifestation du samedi 13 septembre, décidé la veille en assemblée générale. Le cortège doit partir de la place Saint-Sever à 15h pour s'achever à l'hôtel de Ville et terminer en assemblée générale.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
[Vidéo] Près de Rouen. "Bloquons tout" : des dizaines de manifestants rassemblés devant le site d'Amazon à Saint-Etienne-du-Rouvray
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple