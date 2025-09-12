[Vidéo] Près de Rouen. "Bloquons tout" : des dizaines de manifestants rassemblés devant le site d'Amazon à Saint-Etienne-du-Rouvray

Une opération de blocage est en cours depuis 5h du matin, vendredi 12 septembre, devant le site d'Amazon à Saint-Etienne-du-Rouvray près de Rouen à l'initiative des partisans du mouvement "Bloquons Tout" dont les actions se poursuivent au-delà de la journée du 10 septembre.

Les manifestants revendiquent "une cinquantaine de citoyennes et citoyens" devant le site à proximité du dépôt Amazon avec "palettes et pneus", tandis que la police évoque entre 20 et 40 personnes sur place.

D'autres actions

Une autre action du collectif est prévue dans l'après-midi pour une opération de tractage devant la maison d'arrêt de Rouen pour informer le public sur la manifestation du samedi 13 septembre, décidé la veille en assemblée générale. Le cortège doit partir de la place Saint-Sever à 15h pour s'achever à l'hôtel de Ville et terminer en assemblée générale.