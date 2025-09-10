En ce moment Butterfly (feat Rori) SUPERBUS
Journée "Bloquons tout". Après l'assemblée générale à Rouen, quelles suites pour le mouvement ?

Société. Mercredi 10 septembre, plusieurs blocages ont été mis en place dans l'agglomération de Rouen, avant une manifestation dans l'après-midi et la tenue d'une assemblée générale en début de soirée. Un nouveau rendez-vous est fixé au jeudi 11 septembre.

Publié le 10/09/2025 à 19h33 - Par Justine Carrère
Ce mercredi 10 septembre, une assemblée générale s'est tenue devant l'hôtel de Ville de Rouen pour décider des prochaines actions à venir dans le cadre du mouvement "Bloquons tout".

Quelle sera la suite du mouvement "Bloquons tout" à Rouen et son agglomération ? Ce mercredi 10 septembre, plusieurs blocages ont été mis en place comme à Saint-Etienne-du-Rouvray au niveau du rond-point des Vaches et au rond-point du Loup à Canteleu. L'après-midi, une manifestation a débuté rive gauche, devant la CPAM, et s'est terminée devant l'hôtel de Ville de Rouen. Selon la CGT, 6 000 personnes ont défilé dans les rues de la ville. De son côté, la préfecture de Seine-Maritime en a compté 2 300. Pour clore cette journée de mobilisation, une assemblée générale s'est tenue dès 18h devant l'hôtel de Ville.

A lire aussi. Bloquons tout le 10 septembre. Quelles sont les perturbations à prévoir sur le réseau de transport rouennais ?

Une nouvelle assemblée générale

Lors de cette assemblée générale, plusieurs manifestants présents l'après-midi dans les rues de Rouen, ont pris la parole pour discuter des actions futures. Parmi les idées retenues, celle d'une nouvelle assemblée générale jeudi 11 septembre, place des Emmurées à Rouen dès 18h30.  L'objectif de ce nouveau rendez-vous : décider des prochaines actions à venir à Rouen et dans son agglomération.

Juste avant, à 18h, une autre mobilisation est prévue devant l'Inspection académique en réaction au suicide d'une directrice d'école dans le Cantal, jeudi 1er septembre. Le même jour, les étudiants comptent aussi se réunir sur le campus de Mont-Saint-Aignan.

