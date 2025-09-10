Journée "Bloquons tout". Après l'assemblée générale à Rouen, quelles suites pour le mouvement ?

Quelle sera la suite du mouvement "Bloquons tout" à Rouen et son agglomération ? Ce mercredi 10 septembre, plusieurs blocages ont été mis en place comme à Saint-Etienne-du-Rouvray au niveau du rond-point des Vaches et au rond-point du Loup à Canteleu. L'après-midi, une manifestation a débuté rive gauche, devant la CPAM, et s'est terminée devant l'hôtel de Ville de Rouen. Selon la CGT, 6 000 personnes ont défilé dans les rues de la ville. De son côté, la préfecture de Seine-Maritime en a compté 2 300. Pour clore cette journée de mobilisation, une assemblée générale s'est tenue dès 18h devant l'hôtel de Ville.

Une nouvelle assemblée générale

Lors de cette assemblée générale, plusieurs manifestants présents l'après-midi dans les rues de Rouen, ont pris la parole pour discuter des actions futures. Parmi les idées retenues, celle d'une nouvelle assemblée générale jeudi 11 septembre, place des Emmurées à Rouen dès 18h30. L'objectif de ce nouveau rendez-vous : décider des prochaines actions à venir à Rouen et dans son agglomération.

Juste avant, à 18h, une autre mobilisation est prévue devant l'Inspection académique en réaction au suicide d'une directrice d'école dans le Cantal, jeudi 1er septembre. Le même jour, les étudiants comptent aussi se réunir sur le campus de Mont-Saint-Aignan.