Seine-Maritime. Rassemblements pour la paix entre Israël et la Palestine : 380 personnes réunies

De nouveaux rassemblements pour la paix entre Israël et la Palestine ont eu lieu samedi 6 janvier en Seine-Maritime. Selon la préfecture seinomarine, près de 300 personnes se sont rassemblées à Rouen. Et à Dieppe, elles étaient environ 40 tout comme à Elbeuf. Pour rappel, dimanche 7 janvier marquera les quatre mois de guerre entre Israël et le Hamas.