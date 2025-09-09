Bloquons tout le 10 septembre. Quelles sont les perturbations à prévoir sur le réseau de transport rouennais ?

En ce moment I kissed a girl Katy PERRY
Société. En raison du mouvement de grève nationale "Bloquons tout le 10 septembre", des perturbations sont à prévoir sur certaines lignes de transport du réseau Astuce de Rouen mercredi 10 septembre.

Publié le 09/09/2025 à 09h36 - Par Justine Carrère
Des perturbations sont à prévoir mercredi 10 septembre sur le réseau Astuce de Rouen en raison d'un mouvement de grève.

Des perturbations sont à prévoir sur le réseau Astuce de Rouen mercredi 10 septembre. Un préavis de grève a été déposé par le syndicat CGT de Transdev Rouen pour cette journée dans le cadre du mouvement "Bloquons tout le 10 septembre". Ce jour-là, 44% du trafic sera assuré sur l'ensemble du réseau Astuce.

Quelles lignes seront perturbées ?

Le métro fonctionnera à 39% entre 6h et 20h, les lignes de bus Teor à 46% de 6h30 à 19h30 et les lignes de bus Fast [F1, F2, F3, F4, F5, F7], à 61% de 6h30 à 19h30. Concernant la ligne F8, 53% du trafic sera assuré de 6h30 à 19h30. Du côté des lignes 10, 15 et 27, 38% du trafic sera assuré de 6h30 à 19h30. Attention toutefois : les lignes de bus 20, 22, 41, 43 ne circulent pas.

Les autres lignes régulières F6, F9, 13, 14, 26, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 529, 530, A, B, C, E, F, G, I, Noctambus, les lignes a vocation scolaire, les services Filo'r, Allobus et Calypso, Cars Hangard ne sont pas concernés par cette grève.

A noter qu'au-delà des tranches horaires indiquées, aucune ligne du réseau ci-dessous ne circulera.

