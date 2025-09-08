Bloquons tout le 10 septembre. Quelles répercussions sur les lignes de train en Normandie ?

Le mouvement Bloquons tout va avoir lieu partout en France, mercredi 10 septembre. Il s'agit d'un appel à tout bloquer, né sur les réseaux sociaux, contre l'austérité et pour une vie digne. Différents collectifs organisent des actions partout dans la région. Ces actions ont aussi des répercussions sur les lignes de train de la région. Un trajet sur deux sera assuré.

Aucune perturbation sur les lignes de car régulières

SNCF Nomad Train n'annonce aucune perturbation sur les lignes de car régulières et sur le TGV Le Havre Marseilles. Les lignes suivantes seront légèrement perturbées : Paris Rouen Le Havre, Paris Argentan Granville, Paris Caen Cherbourg, Paris Lisieux Trouville Cabourg, Rouen Vernon Paris, Rouen Amiens, Rouen Le Havre, Rouen Dieppe, Rouen Elbeuf Caen, Yvetot Rouen Elbeuf, Bréauté Fécamp, Caen Coutances Granville et Lisieux Mezidon Caen.

Les lignes très perturbées

Les lignes suivantes seront très perturbées : Rouen Lille, Caen Le Mans Tours, Caen Rennes et Paris Mantes Evreux Serquigny.

Les car Nomad annonce de possibles perturbations sur les itinéraires, en fonction des points de blocage, des secteurs géographiques.

