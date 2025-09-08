En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bloquons tout le 10 septembre. Quelles répercussions sur les lignes de train en Normandie ?

Société. Un appel à bloquer tout le pays a été lancé, pour mercredi 10 septembre. Ce mouvement va avoir des répercussions sur les trains dans la région Normandie.

Publié le 08/09/2025 à 17h58, mis à jour le 08/09/2025 à 18h01 - Par Thibault Lecoq
Bloquons tout le 10 septembre. Quelles répercussions sur les lignes de train en Normandie ?
Des perturbations sont à prévoir sur les lignes SCNF Nomad train dans la région normandie, mercredi 10 septembre. - Charles Turcant

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le mouvement Bloquons tout va avoir lieu partout en France, mercredi 10 septembre. Il s'agit d'un appel à tout bloquer, né sur les réseaux sociaux, contre l'austérité et pour une vie digne. Différents collectifs organisent des actions partout dans la région. Ces actions ont aussi des répercussions sur les lignes de train de la région. Un trajet sur deux sera assuré.

• Lire aussi. Mouvement "Bloquons tout". A quoi s'attendre le 10 septembre dans l'Orne ?

Aucune perturbation sur les lignes de car régulières

SNCF Nomad Train n'annonce aucune perturbation sur les lignes de car régulières et sur le TGV Le Havre Marseilles. Les lignes suivantes seront légèrement perturbées : Paris Rouen Le Havre, Paris Argentan Granville, Paris Caen Cherbourg, Paris Lisieux Trouville Cabourg, Rouen Vernon Paris, Rouen Amiens, Rouen Le Havre, Rouen Dieppe, Rouen Elbeuf Caen, Yvetot Rouen Elbeuf, Bréauté Fécamp, Caen Coutances Granville et Lisieux Mezidon Caen.

• Lire aussi. Le Havre. Bloquons tout : ce qui est annoncé pour mercredi 10 septembre

Les lignes très perturbées

Les lignes suivantes seront très perturbées : Rouen Lille, Caen Le Mans Tours, Caen Rennes et Paris Mantes Evreux Serquigny.

• Lire aussi. Mouvement Bloquons tout. A quoi doit-on s'attendre dans la Manche ?

Les car Nomad annonce de possibles perturbations sur les itinéraires, en fonction des points de blocage, des secteurs géographiques.

• Lire aussi. Rouen. Mouvement "Bloquons tout" le 10 septembre : quelles actions prévues dans l'agglomération ?

• Lire aussi. Caen. "Bloquons tout" : des manifestations prévues près du périphérique et en centre-ville

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Bloquons tout le 10 septembre. Quelles répercussions sur les lignes de train en Normandie ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple