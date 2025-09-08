En ce moment Ironic Alanis MORISSETTE
Mouvement "Bloquons tout". A quoi s'attendre le 10 septembre dans l'Orne ?

Politique. Plusieurs appels à se mobiliser mercredi 10 septembre dans l'Orne ont été lancés sur les réseaux sociaux par le mouvement citoyen "Bloquons tout".

Publié le 08/09/2025 à 12h01 - Par Simon Lebaron
Des mobilisations sont attendues dans l'Orne, mercredi 10 septembre.

Le mouvement populaire Bloquons tout, lancé sur les réseaux sociaux, s'organise pour mener des actions de blocage partout dans l'Hexagone, mercredi 10 septembre. On s'organise aussi dans l'Orne.

Mobilisations citoyennes et syndicales

• Le collectif Indignons-nous organise un rassemblement dès 5h du matin sur le parking du Carrefour de Condé-sur-Sarthe.

• Un blocage du rond-point d'Anova devrait être entrepris avant une action à Alençon.

• A Flers, un rendez-vous est donné à 8h sur le parking du Décathlon, sur la zone des Grands Champs.

Des manifestations sont aussi prévues à l'appel des syndicats : le matin à 11h devant la CAF rue du 14e Hussard à Alençon et au rond-point des Trois Croix à Argentan, et en fin d'après-midi à 17h sur la place du marché de Flers et à 17h30 sur la place de la poste de L'Aigle.

D'autres actions peuvent encore être décidées d'ici à mercredi 10 septembre.

