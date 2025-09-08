Mouvement Bloquons tout. A quoi doit-on s'attendre dans la Manche ?

Le mouvement populaire Bloquons tout, lancé sur les réseaux sociaux, s'organise pour mener des actions de blocage partout dans l'hexagone, l'on s'organise aussi dans la Manche.

Une manifestation intersyndicale à 10h30 devant la préfecture

Le collectif Indignons-nous organise un rassemblement dès 7 heures sur la plage verte de Saint-Lô, à 8 heures rond-point des Palmiers à Carentan et place de la mairie à Marigny-le-Lozon. Une action pourrait aussi être initiée sur le port de Cherbourg-en-Cotentin le matin. Les syndicats annoncent des rassemblements également, à 8 heures rond-point du département à Saint-Lô, avant une manifestation intersyndicale à 10h30 devant la préfecture ainsi que place de la mairie à Coutances.

D'autres actions peuvent encore être décidées d'ici à mercredi 10 septembre.