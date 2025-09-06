Rouen. Mouvement "Bloquons tout" le 10 septembre : quelles actions prévues dans l'agglomération ? 

Le mouvement du 10 septembre qui a pris de l'ampleur tout au long de l'été sur les réseaux sociaux se concrétise sur le terrain. Des actions concrètes s'organisent dans l'agglomération de Rouen. Dès ce lundi 8 septembre, les opposants à François Bayrou se réunissent pour une "grande fête" sous forme de banquet pour célébrer "le départ de François Bayrou" à l'instar de nombreux "pots de départ" qui s'organisent partout en France. Le premier ministre doit se soumettre au vote de confiance lundi 8 septembre des députés à l'Assemblée Nationale. D'un point de vue purement mathématique, François Bayrou n'a que peu de chance de conserver sa place à Matignon, les oppositions ayant prévenu dès l'annonce du vote qu'ils ne lui accorderaient pas cette confiance.

Des blocages tôt en matinée

Le 8 septembre est le point de départ d'une série d'actions dont le paroxysme est attendu mercredi 10 septembre avec de nombreux appels aux blocages. Dans l'agglomération de Rouen, cela va se concrétiser très tôt, dès 5h du matin, avec le retour des Gilets Jaunes sur le rond-point des vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray pour une opération de blocage filtrant des camions et des transports. Les manifestants assurent vouloir laisser passer les autres automobilistes. Une opération similaire est organisée au rond-point du loup à Canteleu dès 7h du matin. Enfin, une manifestation est également envisagée au départ de la CPAM sur l'avenue de Bretagne l'après-midi pour une fin de cortège à 18h à l'hôtel de ville qui devrait se transformer en une grande assemblée citoyenne.

Rassemblement à l'usine Renault

Par ailleurs, le syndicat CGT Renault Ampère Cléon se mobilise également avec l'organisation d'un rassemblement à l'entrée de l'usine à 7h précédé d'un appel à la grève dès le mardi 9 septembre à 21h30. De son côté, le ministre de l'intérieur Bruno Retailleau a demandé au préfet d'empêcher tout blocage "d'infrastructures essentielles".