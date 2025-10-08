[En images]. Découvrez à quoi va ressembler le futur centre des congrès de Rouen

En ce moment Black horse and the cherry tree KT TUNSTALL
Société. La Métropole Rouen Normandie a dévoilé, mardi 7 octobre 2025, les premiers visuels du futur centre des congrès qui doit voir le jour à l'horizon 2032 sur l'îlot Lapeyre, à côté du Kindarena. C'est l'agence danoise BIG qui a été retenue parmi les trois candidatures sélectionnées.

Publié le 08/10/2025 à 08h54 - Par Pierre Durand-Gratian
Le futur centre des congrès a été pensé avec une toiture qui évoque des voiles. - AT Chain

A deux pas de la Seine et du port de plaisance, dans la ville de l'Armada, le geste architectural est un hommage à l'univers maritime. Mardi 7 octobre, la Métropole Rouen Normandie a dévoilé le gagnant du concours de maîtrise d'œuvre qui a été lancé pour le futur centre des congrès de Rouen, qui doit être construit sur l'îlot Lapeyre, juste à côté du Kindarena. C'est l'agence danoise BIG, Bjarke Ingels Group, qui a été retenue.

La Voile, c'est le nom qui a été donné au projet. "Effectivement, ça va être très léger, une structure linéaire et précise du côté de l'autoroute, et de l'autre côté, ce sera plusieurs petites voiles qui couvrent un jardin", développe Jakob Sand, architecte associé chez BIG, venu présenter le projet. C'est effectivement la toiture, couverte de panneaux photovoltaïques blancs, qui donne tout son style au bâtiment, fait essentiellement de bois avec ses courbes qui évoquent des coques de bateaux. La façade et structure bois sont aussi inspirées des maisons médiévales à colombages du centre-ville.

Le bâtiment doit occuper une surface de 11 500m2, les 6 000m2 restants étant consacrés à des jardins et à une balade, accessible à tous qui doit renforcer les déplacements doux dans le quartier avec le Kindarena à proximité, les Docks 76 ou encore les Halles Agrivin. A l'intérieur, le centre dispose d'un hall d'exposition de 2 870m2, d'un auditorium pour jusqu'à 1400 personnes, d'une vingtaine de salles de commission et d'un grand espace de restauration pour plus de 1 000 couverts. Le lieu est pensé pour être modulable, afin d'accueillir un grand congrès ou plusieurs événements plus petits à la fois. "En 2020, on a été sollicité par les acteurs économiques qui mettaient en lumière un manque en matière de tourisme d'affaires. Il manquait sur le territoire un centre des congrès pour des événements de cette taille entre 1 000 et 2 000 places", détaille Christine de Cintré, élue à la Métropole Rouen Normandie en charge du tourisme.

La prochaine étape est maintenant la libération du foncier sur cet îlot Lapeyre. "Des solutions sont en train d'être trouvées, notamment sur la rive gauche", livre le président de la Métropole Rouen Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol, sans plus de détails pour l'heure. Ce foncier devrait être disponible courant 2030 pour une livraison de l'équipement envisagée fin 2032. Le montant des travaux est estimé à 80 millions d'euros.

Galerie photos
