Rouen. Les nouveaux projets retenus du Budget Participatif citoyen 2025

Economie. Les résultats du Budget Participatif citoyen 2025 de Rouen sont tombés avec au total huit projets retenus pour un investissement de 330 000€.

Publié le 17/11/2025 à 15h31 - Par Margaux Fresnais
1 065 Rouennais ont voté sur la plate-forme rouencitoyenne, via une urne à l'hôtel de Ville ou par coupon-réponse envoyé à la Ville. - Pixabay

Entre le 6 septembre et le 19 octobre, 1 065 Rouennais ont voté sur la plate-forme rouencitoyenne, pour leurs projets préférés parmi les 21 proposés. Au total, huit d'entre eux ont été retenus au titre du Budget Participatif citoyen 2025, auquel il est consacré 330 000€. Ces projets seront réalisés entre 2026 et 2029. Parmi les huit projets sélectionnés, on trouve une initiative de végétalisation de la Grand'Mare, une réhabilitation des halles du Vieux Marché avec un style contemporain, un parcours féministe destiné à orienter le public vers les lieux emblématiques de la ville en lien avec l'histoire et les figures des luttes féministes locales ou un projet de toile d'ombrage sur diverses aires de jeux extérieures pour protéger les enfants du soleil. D'autres propositions incluent la création d'un verger public sur la rive gauche, l'embellissement du quartier des Augustins près de la place Saint-Marc, une nouvelle vue panoramique en haut de la rue d'Ernemont pour contempler la cathédrale de Rouen et un itinéraire patrimonial et culturel pour mettre en valeur la rive gauche de Rouen.

