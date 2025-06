Rouen. La rue des Boucheries Saint-Ouen redevient piétonne pour l'été

L'opération avait séduit les riverains et les commerçants les années précédentes. Elle est donc naturellement reconduite cette année. La Ville de Rouen a rendu la rue des Boucheries Saint-Ouen piétonne entre 10h30 et minuit, tous les jours, depuis samedi 21 juin et jusqu'au dimanche 21 septembre, qui correspond au week-end des journées du patrimoine. "Cette piétonnisation permet aux restaurateurs et commerçants d'étendre leurs terrasses. L'occasion également pour les piétons de profiter d'un quartier apaisé", indique la municipalité dans un communiqué. La rue est donc fermée entièrement entre la rue des Faulx et la rue Eau-de-Robec. Le stationnement des véhicules y est aussi interdit.