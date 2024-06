Rouen. La rue Jeanne-d'Arc piétonnisée : apaisement ou handicap pour les commerçants ?

C'est une suite logique des changements qui ont été déjà été opérés sur la rue Jeanne-d'Arc, en centre-ville de Rouen.

Elle sera rendue complètement piétonne chaque premier week-end du mois à partir du mois de juillet, pour que les habitants puissent "poursuivre la réappropriation de la rue", est-il indiqué dans un communiqué. L'espace a déjà été modifié avec une séparation pour les cyclistes et des marquages d'animations au sol, réalisés par l'artiste Inkoj, pour apaiser la circulation des piétons et le partage de l'espace entre les différents usagers. La rue est aussi régulièrement rendue piétonne pour des événements comme la Fête du ventre, la Grande Parade de Noël ou les Fêtes Jeanne-d'Arc.

Les commerçants opposés à une piétonnisation permanente

Mais si les commerçants reconnaissent l'intérêt de ces mesures sur des événements ponctuels, ils se disent, via l'association des Vitrines de Rouen, opposés à une piétonnisation permanente et totale de la rue Jeanne-d'Arc, et même à sa fermeture les premiers week-ends du mois, comme décidé par la mairie. "Il est bon de rappeler à ceux qui, par méconnaissance de l'activité commerciale, auraient pris cette décision, que le premier week-end du mois est souvent le plus important", écrivent-ils dans un communiqué. En dehors des événements ponctuels, ces commerçants estiment donc clairement que la piétonnisation de la rue nuirait à leur activité.

L'association voit aussi cette mesure comme un premier pas vers une décision finale de fermer la rue aux véhicules de manière permanente.

La Ville de Rouen indique de son côté avoir mené le travail d'informations auprès des commerçants et juge au contraire que "la rue Jeanne-d'Arc, ainsi apaisée [...] amènera un plus grand nombre de personnes dans le cœur du centre-ville". Elle rappelle aussi que les accès aux parkings de la Pucelle et du Vieux-Marché seront préservés, tout comme l'accès des riverains à leur parking privé.