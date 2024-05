[Photos]. Festival En Roue(n) libre : plus de 300 personnes réunies pour la parade ce samedi

C'est un événement fait pour et par les étudiants. Pour la première fois, le festival En Roue(n) libre s'est tenu à Rouen, samedi 25 mai. Des concerts et des animations étaient organisés et des associations caritatives ont installé des stands place Foch rue Jeanne d'Arc.

"On marque aussi la fin de l'année universitaire"

Avec cet événement, "on marque aussi la fin de l'année universitaire", assure Adrien Naizet, conseiller municipal délégué à Rouen. "C'est un territoire étudiant, 50 000 étudiants qui parfois s'ignorent", poursuit-il. D'où la création du festival Roue(n) libre qui visait à les rassembler. "Les concerts et le village associatif montrent aussi que les jeunes s'engagent", assure-t-il. Ce samedi 25 mai, lors du défilé, un peu plus de 300 personnes se sont réunies selon Adrien Naizet. Des animations étaient aussi organisées rive gauche place Saint-Sever où les artistes locaux étaient à l'honneur. Pendant la pause déjeuner, un grand pique-nique a aussi été mis en place pour favoriser les liens entre les étudiants au niveau de la prairie Saint-Sever.

Un concert pour clore l'événement

L'événement n'est pas encore fini, de 19h à 21h, place Foch à Rouen au niveau de l'arrêt de métro Palais de justice-Gisèle Halimi, un concert de clôture est prévu avec un DJ set et le concert de Michel Hubert, un artiste bernayen spécialiste de la musique électronique.

Samedi 25 mai, une "olympiade" étudiante organisée par la Fédération des étudiants rouennais (FEDER) a regroupé une vingtaine d'équipes.

Lors du festival En Roue(n) libre, l'association rouennaise Delivr'aide a pu présenter ses missions aux passants. Elle vient en aide aux étudiants précaires.

Des concerts ont aussi été organisés au niveau de la place Foch de Rouen près du métro Palais de Justice-Gisèle Halimi.

Le festival En Roue(n) libre n'a pas attiré que des étudiants ce samedi 25 mai.