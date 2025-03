Rouen. Expositions, concerts, théâtre… Le festival Courant d'Art est de retour

Le festival Courant d'Art, qui met en valeur le patrimoine du diocèse de Rouen, revient pour sa 20e édition. Jusqu'au 2 juin, les églises de la métropole deviendront des galeries d'art. Depuis 2006, l'événement, porté par l'association Art & Culture du diocèse, présente des artistes engagés dans une recherche esthétique et spirituelle. Cette année, l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen accueille l'artiste Ivan Martel jusqu'au 10 avril. Les visiteurs peuvent admirer ses peintures de 10h à 12h et de 14h à 17h, sauf le lundi et le vendredi. Ivan Martel sera présent chaque samedi de 15h à 17h pour rencontrer le public. Le festival propose également la pièce Vincent Van Gogh, la quête absolue, mise en scène par Gérard Rouzier, le 13 mars à l'église Notre-Dame-de-Miséricorde de Mont-Saint-Aignan. Le spectacle est gratuit pour les moins de 12 ans, à 10€ pour les étudiants et à 15€ pour le tarif plein. Des expositions sont aussi proposées à l'église Saint-Jean-Baptiste d'Elbeuf et à la Collégiale Notre-Dame d'Auffray. Le programme complet est à retrouver sur rouen.catholique.fr.