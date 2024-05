Rouen. RAR Weekend : les antiquaires, brocanteurs et galeristes de la ville ouvrent leurs portes

L'événement RAR Weekend revient pour sa troisième édition du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin à Rouen. A cette occasion, 25 antiquaires, galeristes et brocanteurs de Rouen ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur savoir-faire et leurs objets de collection aux visiteurs.

Des visites guidées organisées

Dans le cadre de cet événement, des visites guidées sont aussi proposées. Vendredi 31 mai à 14h et samedi 1er juin à 10h, un circuit entre le musée des Beaux-Arts de Rouen et la rue Eau-de-Robec est proposé tout comme, vendredi 31 mai à 16h30 et samedi 1er juin à 15h, une autre balade allant de la Cathédrale au quartier Martainville. Il faudra penser à réserver pour bénéficier des conseils du guide conférencier Guillaume Gohon.

"Rouen, c'est une ville de brocanteurs et de galeristes et on a envie que ça se sache"

"Avec Antoine Bertrand et Claire Laplace, on est à l'initiative de l'association qui s'appelle RAR", explique Guillaume Fouquet, antiquaire et président de la structure associative. Le nom de l'association est l'abréviation de "Réunion des antiquaires rouennais". Pendant trois jours, "les personnes peuvent circuler de vitrine en vitrine. C'est un parcours qui passe par le quartier historique des antiquaires rue Damiette, qui passe par la rue Beauvoisine, la rue Saint-Romain, rue Alsace-Lorraine", énumère-t-il.

"Chaque participant a pour mission de proposer une vitrine remarquable, un objet d'exception ou une exposition, voire les trois", poursuit le professionnel. "Rouen, c'est une ville de brocanteurs et de galeristes et on a envie que ça se sache et que ça dure dans le temps", raconte Guillaume Fouquet. "Nous avons cette volonté d'être présents physiquement pour laisser place à l'objet et qu'il soit pris en main et regardé autrement, parce que c'est indispensable !", lance-t-il.

"Le but de cet événement, c'est de nous faire connaître, montrer qu'on existe et communiquer sur notre activité et faire découvrir le patrimoine rouennais", renchérit Antoine Bertrand, gérant de la galerie Bertrand et trésorier de l'association RAR à Rouen. "Moi, j'expose beaucoup de tableaux de l'école de Rouen qui sont des peintres rouennais", précise-t-il. RAR Weekend est une manifestation qui fait référence à un autre événement nommé L'art d'exception, qui existait dans les années 1990. "C'était un peu plus élitiste parce qu'il fallait présenter un objet exceptionnel, donc ce n'était pas pour toutes les bourses", se rappelle le galeriste. "On voulait, avec RAR weekend, que ce soit plus accessible", conclut-il.

L'intégralité des professionnels participant à l'événement est à retrouver sur le site de RAR Weekend.