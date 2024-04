Fête. En Roue(n) libre : les étudiants s'emparent des places de la ville le 25 mai

Rouen est une ville étudiante, et entend le faire savoir. Avec plus de 50 000 étudiants dans l'agglo, Ville et Métropole voulaient un grand événement festif et visible de tous, en extérieur. "On leur a dit : 'on souhaite vous donner les clés de la ville'. Derrière, on accompagne pour la logistique et le financement", explique Abdelkrim Marchani, vice-président de la Métropole Rouen Normandie en charge de la vie étudiante. Carte blanche aux associations étudiantes donc pour cet événement consacré à l'absurde baptisé En Roue(n) libre. "On a été ravis", explique Vivien Brument, vice-président de la Fédération des étudiants rouennais (Feder) en charge de l'événementiel.

A l'assaut des places de la ville

Les grandes places de la ville seront animées par les associations étudiantes, comme la place Foch, la place de la cathédrale, la prairie Saint-Sever ou celle du Vieux-Marché avec les Feder games. "C'est surtout dans la convivialité, avec plus l'esprit d'équipe que de compétition, souvent ludique, parfois absurde", raconte le jeune homme, qui parle de kart électrique, d'escalade ou encore de baby-foot humain. Des animations qui seront ouvertes pour tous. Place Foch, sur le village associatif, Citizens met en place des stands pour témoigner aussi de l'engagement des étudiants. "La vie étudiante, c'est aussi mettre son temps au profit de jolies causes et de jolis projets", assure Laurène Le Naour de l'association Citizens, évoquant notamment la sensibilisation aux enjeux écologiques. Clou du spectacle, la grande parade consacrée à l'absurde, de la rive gauche à la rive droite, doit apporter un grain de folie dès 13h. Puis des DJ sets enflammeront la place Foch, jusqu'à 22h. Aux bars rouennais de prendre le relais pour la suite de la fête.