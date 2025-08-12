[Actualisé] Seine-Maritime. Disparition inquiétante près d'Yvetot : le nonagénaire a été retrouvé

L'homme a été retrouvé Quelques heures après la publication de cet appel à témoin, l'homme a été retrouvé, en vie, indiquent nos confrères du Courrier Cauchois. Il se trouvait, selon le journal local, dans un centre hospitalier du Havre. Les recherches sont donc terminées.

A la suite d'une disparition inquiétante, la gendarmerie de Seine-Maritime lance un appel à témoins pour retrouver un homme de 91 ans qui n'a plus donné de nouvelles depuis lundi 11 août à 14h55.

Il a été vu la dernière fois au volant de sa Peugeot

Il a été vu la dernière fois au volant de sa voiture, à Yvetot, en direction de Sainte-Marie-des-Champs. Le véhicule est une Peugeot 3008 (ancien modèle), immatriculée DP-335-GY. L'homme disparu mesure 1m60, il est mince et porte une moustache grise. Les forces de l'ordre précisent que le disparu, qui marche habituellement avec une canne, est "renfermé et sauvage".

Les personnes qui pourraient aider à le localiser peuvent entrer en contact avec la gendarmerie d'Yvetot au 02 35 95 00 17.