Alençon. Opération tranquillité vacances : une matinée en immersion avec la police municipale

Quand vous partez en vacances, il est possible de faire appel à la police nationale, la gendarmerie ou la police municipale pour garder un œil sur votre logement. Après avoir rempli un formulaire gratuit, les forces de l'ordre intègrent votre adresse dans leurs tournées régulières. A Alençon, la police municipale patrouille cet été autour d'une vingtaine d'adresses chaque jour.

A la recherche de traces d'effraction

J'accompagne ce jour trois policiers qui entament leur patrouille dans le cadre de l'opération tranquillité vacances. Après avoir déterminé par quelles adresses commencer, rangées par secteur de la ville, nous nous dirigeons vers une première maison. Les trois hommes regardent attentivement portes, fenêtres et portails à la recherche d'éventuels signes d'effraction. D'abord à pied depuis la rue, puis en entrant dans le jardin de l'habitant, qui a fourni une clé à la police. Sans cet accès, "le dispositif se fait quand même, mais l'efficacité serait moindre ici puisqu'on ne verrait pas toutes les entrées possibles", explique l'un d'entre eux.

Que regarde-t-on et pourquoi donner ses clés ? Impossible de lire le son.

Une personne rentre dans le dos des policiers

Après quelques vérifications, le constat est fait : "pas de traces d'effraction et rien n'a bougé dans le jardin". Un avis de passage est laissé, avant de se diriger vers une deuxième habitation. "Ici, le propriétaire n'a pas souhaité nous laisser les clés, mais le visuel est suffisant pour voir la serrure, la porte d'entrée et les volets baissés", pointe le policier. Aucun problème en apparence, mais en retournant au véhicule, les gardiens de la paix constatent qu'une dame, croisée dans la rue, rentre sur la propriété.

Confirmer son identité

Ils rebroussent chemin pour s'assurer qu'elle fait partie des personnes autorisées par l'habitant à rentrer chez lui. "Je suis de passage, je suis marquée sur la liste", lance-t-elle derrière le portillon de la propriété. Mais cela ne suffit pas aux policiers qui ont besoin de confirmer son identité. Sans pièce d'identité, "on lui demande des informations personnelles que personne ne peut connaître". En l'occurrence, son nom, son adresse postale et son numéro de téléphone. "Elle nous a tout donnés de manière correcte, donc il n'y a pas de raison de présumer que c'était une autre personne", conclut le policier.

Ecoutez l'échange entre les policiers et la dame : Impossible de lire le son.

Ce service est aussi disponible en dehors des vacances scolaires, pour des absences prolongées. L'inscription doit se faire au moins 3 jours avant de quitter son domicile.

Une chasse à l'homme contrarie l'opération

Cette fois, les trois policiers n'ont terminé leur patrouille que l'après-midi, puisqu'à peine arrivés au 3e logement, ils ont été appelés pour un vol en flagrant délit. Une femme connue des services de police s'est emparée du portefeuille d'un homme de 83 ans qui contenait 500€ en liquide. Elle n'a pas été retrouvée. L'investigation est toujours en cours.

Pratique. Formulaire d'inscription sur le site alencon.fr ou auprès de la police municipale.