En ce moment AMOUR TOUJOURS CLARA LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Alençon. Opération tranquillité vacances : une matinée en immersion avec la police municipale

Sécurité. Pendant l'été, la police municipale d'Alençon réalise des patrouilles autour de certains logements, à la demande des habitants partis en vacances, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cambriolage.

Publié le 12/08/2025 à 18h17 - Par Simon Lebaron
Alençon. Opération tranquillité vacances : une matinée en immersion avec la police municipale
La gendarmerie ou la police municipale gardent un oeil sur votre logement. Ce service est aussi disponible en dehors des vacances scolaires, pour des absences prolongées. - Illustratin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Quand vous partez en vacances, il est possible de faire appel à la police nationale, la gendarmerie ou la police municipale pour garder un œil sur votre logement. Après avoir rempli un formulaire gratuit, les forces de l'ordre intègrent votre adresse dans leurs tournées régulières. A Alençon, la police municipale patrouille cet été autour d'une vingtaine d'adresses chaque jour.

A la recherche de traces d'effraction

J'accompagne ce jour trois policiers qui entament leur patrouille dans le cadre de l'opération tranquillité vacances. Après avoir déterminé par quelles adresses commencer, rangées par secteur de la ville, nous nous dirigeons vers une première maison. Les trois hommes regardent attentivement portes, fenêtres et portails à la recherche d'éventuels signes d'effraction. D'abord à pied depuis la rue, puis en entrant dans le jardin de l'habitant, qui a fourni une clé à la police. Sans cet accès, "le dispositif se fait quand même, mais l'efficacité serait moindre ici puisqu'on ne verrait pas toutes les entrées possibles", explique l'un d'entre eux.

Que regarde-t-on et pourquoi donner ses clés ?

Une personne rentre dans le dos des policiers

Après quelques vérifications, le constat est fait : "pas de traces d'effraction et rien n'a bougé dans le jardin". Un avis de passage est laissé, avant de se diriger vers une deuxième habitation. "Ici, le propriétaire n'a pas souhaité nous laisser les clés, mais le visuel est suffisant pour voir la serrure, la porte d'entrée et les volets baissés", pointe le policier. Aucun problème en apparence, mais en retournant au véhicule, les gardiens de la paix constatent qu'une dame, croisée dans la rue, rentre sur la propriété.

Confirmer son identité

Ils rebroussent chemin pour s'assurer qu'elle fait partie des personnes autorisées par l'habitant à rentrer chez lui. "Je suis de passage, je suis marquée sur la liste", lance-t-elle derrière le portillon de la propriété. Mais cela ne suffit pas aux policiers qui ont besoin de confirmer son identité. Sans pièce d'identité, "on lui demande des informations personnelles que personne ne peut connaître". En l'occurrence, son nom, son adresse postale et son numéro de téléphone. "Elle nous a tout donnés de manière correcte, donc il n'y a pas de raison de présumer que c'était une autre personne", conclut le policier.

Ecoutez l'échange entre les policiers et la dame :

Ce service est aussi disponible en dehors des vacances scolaires, pour des absences prolongées. L'inscription doit se faire au moins 3 jours avant de quitter son domicile.

Une chasse à l'homme contrarie l'opération

Cette fois, les trois policiers n'ont terminé leur patrouille que l'après-midi, puisqu'à peine arrivés au 3e logement, ils ont été appelés pour un vol en flagrant délit. Une femme connue des services de police s'est emparée du portefeuille d'un homme de 83 ans qui contenait 500€ en liquide. Elle n'a pas été retrouvée. L'investigation est toujours en cours.

Pratique. Formulaire d'inscription sur le site alencon.fr ou auprès de la police municipale.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Alençon. Opération tranquillité vacances : une matinée en immersion avec la police municipale
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple