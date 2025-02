Rouen. Un chantier d'un an débute rue Beauvoisine : "Ça va apporter une plus-value à la rue !"

Les commerçants de la rue Beauvoisine de Rouen attendent ce chantier depuis des années, avec en tête l'idée qu'il va redynamiser cette rue.

Les premiers coups de pioche doivent intervenir lundi 3 mars pour la portion située au nord de la rue Lecanuet, dans le cadre des aménagements Cœur de métropole. Près d'un an de travaux pour moderniser la rue, la végétaliser en partie, et la rendre piétonne jusqu'à la place de la Rougemare. "Ça va apporter une plus-value à la rue qui en a énormément besoin, juge Cindy Mazur, qui a repris la boucherie 7 étoiles il y a sept ans. Ça va peut-être faire monter les gens dans notre rue, qui à notre sens, est un peu oubliée." Cette commerçante l'affirme, la rue Lecanuet est une frontière et l'état de la rue Beauvoisine "ne donne pas envie". Alors que quand elle est "piétonnisée" pour un événement, "ça faisait un flux de passants qui n'arrêtait pas, on se dit qu'il faut qu'elle passe piétonne". Même réflexion à quelques mètres chez la cave Beauvoisine. "La rue devrait être belle et attirer peut-être de la clientèle, ça pourrait être intéressant pour le commerce", juge le gérant, Emmanuel Egloff, qui se prépare tout de même à une année compliquée pendant le chantier. "Le projet a l'air plutôt joli mais ça ne change pas grand-chose pour un commerce spécialisé comme le mien, affirme plus circonspect Emmanuel Bérard, gérant du magasin de vinyles Un Son impur. Le fait que la rue soit piétonne risque par contre de poser un problème pour les livraisons de particuliers qui m'amènent des disques." Inquiétude partagée par Emmanuel Egloff qui risque de ne plus pouvoir faire approcher ses clients en voiture pour charger des cartons de vin.

"Donner davantage envie de remonter la rue"

Les riverains ont été informés du détail du chantier, mardi 25 février, lors d'une réunion publique. "Il s'agit de donner davantage envie de remonter la rue, d'autant que cette rue Beauvoisine s'inscrit dans le secteur des musées", précise Nicolas Zuili, adjoint au maire en charge de la rive droite. Concrètement, la rue Beauvoisine deviendra piétonne, de la rue Lecanuet jusqu'à la place de la Rougemare. Au-dessus, il s'agira d'une zone de rencontre où devront cohabiter piétons, voitures et vélos, presque jusqu'à la place Beauvoisine qui, elle aussi deviendra piétonne. La végétation va aussi prendre une large place. "Il faut l'imaginer comme un trait continu de la place Beauvoisine jusqu'à la rue Lecanuet", indique l'élu. Des plantations en pleine terre en continu, mais aussi, sur la portion la plus basse, des jardinières à cause "de souterrains un peu plus compliqués". Sur cette portion, le caniveau central sera enherbé pour un aspect plus décoratif et une meilleure gestion des eaux pluviales.

Le chantier doit s'achever "fin 2025, début 2026". Il est financé par la Métropole Rouen Normandie à hauteur de 2,2 millions d'euros.