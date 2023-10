Rouen. Découvrez les premières images du futur musée Beauvoisine

Le projet Beauvoisine se veut le vaisseau amiral de la candidature de Rouen pour être capitale européenne de la culture en 2028. Et pour cause. Si tout va bien, c'est cette même année qu'il devrait ouvrir ses portes aux visiteurs. Le nouveau musée actera la fusion entre les actuels musées des Antiquités et muséum d'Histoire naturelle. Jeudi 5 octobre, en dévoilant le groupement de maîtrise d'œuvre retenu pour le projet, les premières images de ce nouveau projet d'ampleur, à plus de 70 millions d'euros, ont été présentées. "C'est le projet d'investissement majeur de la Métropole Rouen Normandie (MRN) dans les années à venir", a insisté Laurence Renou, la vice-présidente à la culture.

"L'enjeu est d'être beaucoup plus hospitalier", insiste Mathilde Schneider, la directrice des deux musées actuels, qui concède qu'ils sont "un peu dans leur jus", peu fonctionnels et peu adaptés aux pratiques actuelles. Le bâtiment, un ancien couvent classé au monument historique en 1862, avait cruellement besoin d'être restauré. "La protection n'a pas figé l'édifice qui a connu beaucoup de vicissitudes", explique Richard Duplat, architecte en chef des monuments historiques, qui fait partie du groupement retenu pour le chantier. Lui entend prolonger l'histoire de ce lieu avec un travail important à faire sur les façades, la toiture ou les menuiseries anciennes.

Les extensions, plus récentes et peu commodes, vont être tout bonnement détruites pour laisser la place à des espaces repensés, plus modernes.

La scénographie est repensée pour être plus ouverte sur l'extérieur. - Persevoir-Duplat-CBA-RRC-Atelier A.Rispal

Une verrière et un belvédère

Le lieu, la scénographie vont être entièrement revus. La visite commencera au sommet d'un nouveau belvédère, qui offrira une vue imprenable à 360 degrés sur Rouen. "On va pouvoir se baigner dans ce paysage. La meilleure manière de commencer une visite est d'être touché par ce paysage avant de rentrer dans sa compréhension", estime Adeline Rispal, qui porte le projet scénographique dans le groupement. La visite se fera ensuite en descendant. Sur une terrasse, au pied du belvédère, une maquette de 170 m2 entièrement végétalisée représentera une carte de la Seine de Rouen jusqu'au Havre. Car la Seine est au cœur de réflexion du nouveau musée, comme elle est le fil rouge de la candidature de Rouen pour devenir capitale européenne de la culture.

Une carte végétalisée présentera la Seine de Rouen jusqu'au Havre. - Persevoir-Duplat-CBA-RRC-Atelier A.Rispal

Autre changement majeur, dans le cloître actuel : outre les façades qui seront refaites, le lieu sera entièrement recouvert d'une grande verrière pour devenir un grand espace de vie et d'échange. "Les visiteurs pourront y boire un café, bouquiner, échanger, papoter…", imagine Mathilde Schneider.

Car le musée a été pensé comme un lieu de vie. Le parc à l'extérieur doit également être entièrement repensé, avec des jardins partagés mais aussi un café qui permettra d'attirer les visiteurs, pour éventuellement, ensuite, qu'ils profitent des collections.

Un café offrira un espace de qualité dans le parc. - Persevoir-Duplat-CBA-RRC-Atelier A.Rispal

Une fusion logique

Quant à la fusion des 800 000 pièces des collections des deux musées (environ 4 500 seront présentées au public), elle se fait tout naturellement pour les équipes. "Dans notre vie quotidienne, on se fraye un chemin entre sciences naturelles, ethnographie, archéologie, histoire, histoire de l'art, sans clivage… C'est cet aspect polyphonique qui nous intéresse, détaille la directrice. Par exemple, comment une belle sculpture médiévale en ivoire parle d'un caractère religieux mais aussi du matériau qui la constitue, un ivoire d'éléphant, et donc qui induit une relation entre Rouen et le reste du monde à l'époque médiévale."

Les musées doivent fermer leurs portes après les Journées du patrimoine de septembre 2024 pour les travaux. L'ouverture est donc prévue à l'horizon 2028.