Capitale européenne de la culture 2028. Les prochaines étapes pour la ville de Rouen

Le projet de Rouen Seine normande 2028 se concrétise. Vendredi 3 mars, les villes présélectionnées pour devenir Capitale européenne de la culture ont été dévoilées. Rouen, Bourges, Clermont-Ferrand et Montpellier sont toujours en lice. La veille, une délégation a défendu pendant un grand oral la candidature de Rouen Seine normande 2028. Maintenant, plusieurs étapes doivent encore être franchies. "Un deuxième dossier de 100 pages devra être remis à la rentrée, courant septembre-octobre", révèle Rebecca Armstrong, déléguée générale de la candidature Rouen Seine normande 2028. "Chaque ville recevra un rapport du jury d'ici cinq semaines pour améliorer le projet. Ensuite, le jury se décidera courant novembre et un second oral aura lieu. Le verdict tombera en décembre."

Trois grands axes

Pendant une conférence de presse lundi 6 mars, l'équipe de Rouen Seine normande 2028 a évoqué plusieurs grands axes de la candidature rouennaise. "Nous avons conçu des concepts pour que les artistes puissent s'enrichir. Par exemple, avec le Festival de la pluie, l'idée est de dire que ce n'est pas qu'un clin d'œil à la Normandie. On souhaite interroger la présence de l'eau, que les artistes puissent aussi s'en emparer, explique Rebecca Armstrong. Un autre exemple, c'est celui de la Seine monumentale. On peut y découvrir les friches industrielles. Nous souhaitons investir ces lieux et interroger le devenir industriel de la Seine."

Au cœur de son dossier de candidature de la phase 1, Rouen a aussi présenté un troisième axe. "C'est l'appel des rivières-monde que l'on souhaite décliner tout au long des territoires de la Seine. Au total, dix portes seront des points d'entrée. Les habitants et les artistes pourront construire une programmation et partager leurs idées." Dans son dossier appelé "bid book 1" rendu public lundi 6 mars, les lieux ont déjà été choisis. "Les dix portes sont Vernon-Giverny, Gaillon, Les Andelys, Poses-Pont de l'Arche, Elbeuf, Rouen, Duclair, Rives-en-Seine, Quillebeuf, Le Havre-Honfleur. Chaque porte d'embarquement aura pour mission d'inviter un fleuve du monde, d'Europe ou de nos villes fleuves."