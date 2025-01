Bonne table à Rouen. Des plats au fromage chez Bar Bickett

Avis aux amateurs de fromage. Chez Bar Bickett, vous pouvez acheter des spécialités des quatre coins de la France, soigneusement sélectionnées par le propriétaire Emmanuel Fournier. Mais vous pouvez aussi vous arrêter pour déguster de bons petits plats, simples et généreux, concoctés sur place. Il est préférable, bien sûr, d'aimer le fromage. Ne serait-ce que pour apprécier les effluves qui viennent vous chatouiller les narines, à peine passé la porte. Tout de suite en face, les fromages de saison sont présentés en vitrine.

Des spécialités… au fromage !

Autour, quelques tables, et sur l'ardoise, des plats pour tous les goûts : des planches de fromage et de charcuterie, un camembert rôti de Normandie, une raclette… Le fromage, bien sûr, est roi. La spécialité : le burger au Halloumi, un fromage originaire de Chypre, mis au point par Emmanuel Fournier. Le fromage vient ici remplacer le steak pour une recette végétarienne qui fait désormais la renommée du lieu. Je penche lors de ma venue pour un généreux œuf mayonnaise en entrée, parfumé d'un peu de parmesan râpé. Le plat à l'ardoise du jour : des lasagnes aux épinards et au chèvre Brocciu. "C'est un fromage de chèvre ou de brebis corse", explique Emmanuel Fournier. L'ensemble fait un plat généreux, agréable, réconfortant, comme à la maison.

En dessert, je termine (évidemment) par un cheesecake, tout à fait gourmand. Et si vous avez apprécié votre repas, vous pouvez acheter sur place tous les fromages ou produits laitiers qui ont servi à sa préparation. "Ce sont des vaches jersiaises pour tous les produits frais", indique le passionné de gastronomie, informaticien reconverti. Du côté de la note : 27€ pour l'entrée, le plat et le dessert avec un verre de vin. La boutique propose des services du mardi au samedi de 12h à 14h30 et le soir de 18h30 jusqu'à 22h et même 23h à partir du jeudi.

Lasagne au chèvre Brocciu et épinards.

Pratique. 87 rue Beauvoisine à Rouen. Tel : 09 56 05 84 69.