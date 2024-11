Rouen. Ces rues du centre-ville deviennent piétonnes dès lundi

Cela a été annoncé dès début septembre. La majorité municipale à Rouen entend poursuivre et étendre la piétonnisation du centre-ville. Ce sera le cas dès lundi 2 décembre pour la rue des Basnage, qui servait souvent à éviter le feu de circulation en haut de la rue Jeanne-d'Arc, et de la rue Ganterie. Des bornes escamotables ont été installées pour que l'accès reste possible pour les riverains disposant d'un parking ou d'un garage. Elles seront abaissées chaque matin entre 6h et 11h pour permettre les livraisons dans le quartier. D'autres secteurs doivent suivre dans les prochaines semaines : celui de la rue Bons Enfants et des rues perpendiculaires, celui de la rue aux Ours, puis celui de la rue des Arsins et de la rue de la Chaîne.