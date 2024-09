Circulation. La Ville de Rouen va quasi doubler ses rues piétonnes

Rouen a toujours été moteur en la matière. Dans les années soixante-dix, la rue du Gros-Horloge devient la première voie piétonne de France. Bien d'autres ont suivi depuis et la dynamique se poursuit. En 2024 et 2025, de nouveaux travaux vont permettre à quatre nouveaux secteurs du centre-ville de Rouen de devenir entièrement piétons. Le maire de la ville et président de la Métropole Rouen Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol, l'a confirmé lors de sa conférence de presse de rentrée. "Il y a des enjeux de qualité de vie, des enjeux de sécurité, des enjeux de qualité de l'air. Et puis, le réseau piétonnier, plus il est vaste, plus il fonctionne," a-t-il assuré. Premier secteur concerné d'ici la fin de l'année 2024, la rue des Basnages et une portion de la rue Ganterie. "Elles étaient souvent utilisées pour éviter le feu en haut de la rue Jeanne-d'Arc", indique le maire. Suivra d'ici la fin de l'année le secteur de la rue des Bons-Enfants, en commençant par la partie sud. La rue doit devenir piétonne, ainsi que les rues perpendiculaires, entre la rue Jeanne-d'Arc et la rue de Fontenelles, jusqu'à la rue Jean-Lecanuet au nord.

"La piétonnisation ne doit pas être imposée de manière brutale"

En 2025, les travaux concerneront la rue aux Ours, puis la rue des Arsins jusqu'à la place des Carmes, avec la rue de la Chaîne. Dans un premier temps, ce sont des bornes qui seront installées pour fermer l'accès aux voitures à ces quartiers. Des bornes qui seront abaissées chaque matin de 6h à 11h pour permettre les livraisons dans les quartiers concernés. "La piétonnisation ne doit pas être imposée de manière brutale", rappelle le maire qui évoque les réunions de concertation qui ont été organisées dans chaque quartier. "On a commencé par rencontrer les plus gros acteurs", précise Nicolas Zuili, adjoint au maire en charge de la rive droite. Pour le quartier des Bons-Enfants, le magasin Intermarché, Picard et la résidence pour personnes âgées Tiers temps ont été consultés en priorité. "On a pris en compte leurs doléances, sur des livraisons très tôt ou la possibilité de venir chercher des résidents." La maison de retraite pourra donc baisser les bornes pour les visiteurs, par exemple, comme le pourront les riverains qui disposent de parking ou garages dans le quartier.

Des travaux de voirie

dans un second temps

Cette piétonnisation devrait rapidement faire évoluer les usages. Mais il n'est pas encore question de travaux particuliers, au-delà des bornes qui vont fermer la rue. "Pour l'instant, on ferme. Dans un second temps, pour le mandat suivant, dans le cadre de rénovations, on peut avoir un projet avec les habitants d'aménagements avec plus de place pour le piéton, des endroits pour s'asseoir, des endroits pour avoir des plantations, comme dans la rue des Boucheries Saint-Ouen", précise Nicolas Zuili. Mais cela prend du temps. Car ces travaux, coûteux et à programmer, sont aussi l'occasion de reprendre les réseaux qui se trouvent sous la chaussée. La rue des Boucheries Saint-Ouen, déjà refaite et qui est passée en sens unique pourrait d'ailleurs à terme devenir piétonne à 100%. Il faudra pour cela reprendre la rue des Faulx, qui passe sous le parc de l'hôtel de ville et qui devrait prochainement faire l'objet d'importants travaux, l'enrobé étant très abîmé par l'important trafic des bus dans cette rue.