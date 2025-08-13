Bayeux. Bataille de Normandie : un musée Mémorial pour tout comprendre

A deux pas du cimetière militaire britannique, le musée Mémorial de la Bataille de Normandie de Bayeux retrace les semaines décisives qui ont suivi le Débarquement du 6 juin 1944. De l'entrée des Alliés à Bayeux jusqu'à la fermeture de la poche de Falaise, le visiteur suit, jour après jour, l'avancée de la libération de la Normandie. Sur 2 000m² d'exposition et à travers cinq pièces phares, le parcours mêle objets authentiques, blindés, cartes d'état-major, documents d'archives et témoignages. On y découvre aussi le rôle essentiel de la Résistance ou des reporters de guerre.

Pratique. Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30. Tarif : 7,50€, gratuit pour les moins de 10 ans.