Courseulles-sur-Mer. Normandie : l'alliance perdue sur une plage a retrouvé sa propriétaire grâce à Facebook

"Ouf voilà une belle histoire qui se termine !" Vendredi 4 août 2017, un habitant des environs de Bayeux (Calvados), Matthieu Bonamy, indique avoir retrouvé la personne à qui la bague de mariage dénichée sur une plage à Courseulles-sur-mer en juin 2017, avec son détecteur de métaux, appartient. Lundi 31 juillet 2017, il en avait appelé au grand public et surtout aux membres de Facebook pour l'aider dans cette tâche.

Son post a été partagé par plus de 220 000 utilisateurs du plus grand réseau social de la planète. Et pour réussir à faire la part des choses entre la réelle propriétaire et les usurpateurs, Matthieu Bonamy a su comment s'y prendre. "J'ai eu une trentaine de messages de personnes prétendant ou pensant que cette bague leur appartient, explique-t-il. Mais ils n'ont pas pu me donner la date de mariage que je n'avais volontairement pas publiée". Il explique le procédé :



Et c'est comme ça qu'il a pu faire le rapprochement avec la bonne personne. "Il s'agit d'une famille de la région lilloise, venue en vacances sur Courseulles en avril 2016. La famille a immédiatement donné la bonne date et a proposé tout de suite une copie de son livret de famille, une photo du mariage... Le tout concorde.", explique Matthieu Bonamy.

Deuxième enquête résolue

Souvent à la recherche de métaux, Matthieu Bonamy n'en est pas à sa première trouvaille. Il avait déjà trouvé la plaque d'un soldat britannique perdue pendant le Seconde Guerre mondiale et avait pu la restituer à son neveu deux ans plus tard. Cette fois, il aura fallu à peine cinq jours.

