Cyclisme. Le Normand Kévin Vauquelin sélectionné pour les Jeux olympiques

Double récompense pour le Normand Kévin Vauquelin. Le coureur originaire de Bayeux, vainqueur dimanche 30 juin de la deuxième étape du Tour de France et deuxième des championnats de France de cyclisme sur route, a été sélectionné lundi 8 juillet en équipe de France pour disputer la course en ligne et le contre-la-montre des Jeux olympiques 2024.

Rendez-vous les 27 juillet et 3 août !

La liste des quatre coureurs a été dévoilée ce lundi après-midi par le sélectionneur de l'équipe de France Thomas Voeckler. Julian Alaphilippe, Christophe Laporte et Valentin Madouas sont les trois autres chances tricolores. Uniquement Kévin Vauquelin est engagé sur l'épreuve du contre-la-montre qui aura lieu samedi 27 juillet. La course en ligne se déroulera samedi 3 août. Le Manchois Benoît Cosnefroy, qui n'a pas participé au Tour pour se préserver pour les JO, n'a finalement pas été sélectionné. Le coureur de Rauville-la-Bigot a réagi en fin d'après-midi sur X (ex-Twitter) à sa non-sélection : "Accepter et regarder devant."