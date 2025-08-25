Goderville. Zone 30, piste cyclable, piétonnisation... Le centre-ville, "mal fait", en travaux pour 2 ans

Le centre-ville de Goderville se refait une beauté. D'importants travaux ont débuté en juin dernier. Ils vont durer deux ans, en plusieurs phases.

Le chantier était devenu nécessaire. "L'assainissement avait plus de 40 ans, explique Frédérique Carlier, maire de Goderville. Il faut refaire toute la tuyauterie. Et le centre-ville, tout aussi vieux, était mal fait. Ce n'était pas très pratique pour les piétons." L'objectif est donc de fluidifier la circulation tout en sécurisant les piétons. "Cela va aussi permettre d'adapter le centre aux personnes à mobilité réduite. Les trottoirs vont être à hauteur des entrées des boutiques."

Une circulation en double sens

Parmi les modifications notables : le passage à double sens de circulation de la rue près de La Poste. "C'était comme ça avant. Cela posait quelques problèmes à cause des camions mais depuis nous avons la déviation. Et pour être sûr que les camions ou les bus ne bloquent pas la circulation, des feux rouges de gabarit vont être installés. La situation actuelle n'est plus tenable. Il y a trop d'automobilistes qui se trompent et se retrouvent à contresens, provoquant des accidents."

Les bus devraient être moins nombreux dans le centre-ville car les arrêts de bus de la place centrale vont disparaître pour se retrouver au Pôle Multimodal (en entrée de ville côté Bréauté). Ce pôle est actuellement en construction, sous la responsabilité de la communauté de communes Campagne de Caux. Il sera composé de deux arrêts de bus, d'une aire de covoiturage, d'un parking, d'un parc à vélos et de toilettes publiques.

Le centre-ville de Goderville va changer de visage. Un espace végétalisé avec des jeux pour les enfants va voir le jour près de l'église. "Nous allons aussi installer des bancs, des poubelles et du stationnement pour les vélos. On en profite aussi pour créer des bornes électriques escamotables pour les commerçants du marché et les forains." Et pour apaiser la circulation, le centre-ville va passer en zone 30km/h.

Le montant de ce vaste chantier s'élève à 2,6 millions d'euros, subventionnés à 70% grâce au programme de soutien "Petites villes de demain". Des subventions sont octroyées par l'Etat, la Région Normandie et le Département de Seine-Maritime.

Des projets

Une fois le centre-ville refait, la municipalité de Goderville a l'intention de refaire toute la rue Jean Prévost jusqu'au rond-point de Fécamp. "Nous allons réduire les trottoirs pour créer une piste cyclable et la zone passera à 30km/h."

Ça bouge également du côté de l'immobilier. Plusieurs projets vont voir le jour d'ici quelques mois : la création d'immeuble avec six logements près de La Poste, la réhabilitation de l'ancienne école Saint-François (26 logements) et la création d'un nouveau quartier sur le site des pépinières Lelaumier avec 56 maisons et deux petits immeubles HLM.

L'ancien site Jeeh Pneus va bien accueillir un cabinet médical. "Nous allons avoir 10 généralistes sur la commune et en plus un laboratoire d'analyse médicale m'a contacté pour s'implanter chez nous."