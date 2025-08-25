En ce moment Man ! i feel like a woman Shania TWAIN
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Goderville. Zone 30, piste cyclable, piétonnisation... Le centre-ville, "mal fait", en travaux pour 2 ans

Mobilité. Le centre-ville de Goderville est en travaux depuis juin dernier. Un vaste chantier de réhabilitation qui va durer deux ans. La municipalité veut apaiser son centre, laissant plus de place aux piétons et à la végétation.

Publié le 25/08/2025 à 11h10 - Par Gilles Anthoine
Goderville. Zone 30, piste cyclable, piétonnisation... Le centre-ville, "mal fait", en travaux pour 2 ans
Les travaux du centre-ville de Goderville ont débuté en juin dernier. Ils vont durer deux ans. - Gilles Anthoine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le centre-ville de Goderville se refait une beauté. D'importants travaux ont débuté en juin dernier. Ils vont durer deux ans, en plusieurs phases.

Le chantier était devenu nécessaire. "L'assainissement avait plus de 40 ans, explique Frédérique Carlier, maire de Goderville. Il faut refaire toute la tuyauterie. Et le centre-ville, tout aussi vieux, était mal fait. Ce n'était pas très pratique pour les piétons." L'objectif est donc de fluidifier la circulation tout en sécurisant les piétons. "Cela va aussi permettre d'adapter le centre aux personnes à mobilité réduite. Les trottoirs vont être à hauteur des entrées des boutiques."

Frédérique Carlier - maire de Goderville

Une circulation en double sens

Parmi les modifications notables : le passage à double sens de circulation de la rue près de La Poste. "C'était comme ça avant. Cela posait quelques problèmes à cause des camions mais depuis nous avons la déviation. Et pour être sûr que les camions ou les bus ne bloquent pas la circulation, des feux rouges de gabarit vont être installés. La situation actuelle n'est plus tenable. Il y a trop d'automobilistes qui se trompent et se retrouvent à contresens, provoquant des accidents."

Les bus devraient être moins nombreux dans le centre-ville car les arrêts de bus de la place centrale vont disparaître pour se retrouver au Pôle Multimodal (en entrée de ville côté Bréauté). Ce pôle est actuellement en construction, sous la responsabilité de la communauté de communes Campagne de Caux. Il sera composé de deux arrêts de bus, d'une aire de covoiturage, d'un parking, d'un parc à vélos et de toilettes publiques.

Le nouveau centre-ville de Goderville.Le nouveau centre-ville de Goderville.

Le centre-ville de Goderville va changer de visage. Un espace végétalisé avec des jeux pour les enfants va voir le jour près de l'église. "Nous allons aussi installer des bancs, des poubelles et du stationnement pour les vélos. On en profite aussi pour créer des bornes électriques escamotables pour les commerçants du marché et les forains." Et pour apaiser la circulation, le centre-ville va passer en zone 30km/h.

Le montant de ce vaste chantier s'élève à 2,6 millions d'euros, subventionnés à 70% grâce au programme de soutien "Petites villes de demain". Des subventions sont octroyées par l'Etat, la Région Normandie et le Département de Seine-Maritime.

Des projets

Une fois le centre-ville refait, la municipalité de Goderville a l'intention de refaire toute la rue Jean Prévost jusqu'au rond-point de Fécamp. "Nous allons réduire les trottoirs pour créer une piste cyclable et la zone passera à 30km/h."

Ça bouge également du côté de l'immobilier. Plusieurs projets vont voir le jour d'ici quelques mois : la création d'immeuble avec six logements près de La Poste, la réhabilitation de l'ancienne école Saint-François (26 logements) et la création d'un nouveau quartier sur le site des pépinières Lelaumier avec 56 maisons et deux petits immeubles HLM.

L'ancien site Jeeh Pneus va bien accueillir un cabinet médical. "Nous allons avoir 10 généralistes sur la commune et en plus un laboratoire d'analyse médicale m'a contacté pour s'implanter chez nous."

Galerie photos
Le nouveau centre-ville de Goderville.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Goderville. Zone 30, piste cyclable, piétonnisation... Le centre-ville, "mal fait", en travaux pour 2 ans
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple