Fécamp. Plus de moyens pour dynamiser le centre-ville

Depuis septembre 2018, le centre-ville de Fécamp (Seine-Maritime) est en travaux. La ville veut redynamiser son centre-ville. Elle bénéficie des financements du programme "Action cœur de ville". Mercredi 2 octobre 2019, s'est tenu la cinquième réunion du comité régional du même nom. À l'issue de cette rencontre, trois collectivités (Fécamp en Seine-Maritime ainsi qu'Alençon et Flers dans l'Orne) ont transformé leur engagement en convention "Opération revitalisation du territoire". Elles vont ainsi bénéficier de nouveaux avantages juridiques et fiscaux, comme l'autorisation d'exploitation commerciale pour les implantations de commerces en centre-ville, la possibilité de suspendre l'installation de surfaces commerciales en périphérie, un droit de préemption urbain renforcé, l'éligibilité à des dispositifs de défiscalisation ou encore à des aides financières.

Dynamisme des centres-villes

Le programme "Action cœur de ville" a été lancé le 14 décembre 2017. Il vise à redonner de l'attractivité et du dynamisme aux centres des villes moyennes, en favorisant la rénovation des logements, le maintien des activités économiques et commerciales, et l'amélioration des conditions de vie des habitants. Plus de cinq milliards d'euros seront mobilisés sur cinq ans.

En Normandie, en 2018, les douze collectivités lauréates (Fécamp, Dieppe, Évreux, Louviers, Vernon, Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Lô, Vire, Lisieux, Flers, Argentan et Alençon) ont bénéficié de 10,6 millions d'euros de subventions.