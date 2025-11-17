Elbeuf. La Maison des femmes aura bientôt son nouveau bâtiment

Il est très attendu des professionnels qui y travaillent et des victimes qui y sont accueillies. La Maison des femmes du CHI Elbeuf Louviers Val-de-Reuil aura bientôt son propre bâtiment, toujours sur le site de l'hôpital. La première pierre a été posée lundi 17 novembre. Ce nouveau bâtiment de 300m2 donnera un peu d'air aux équipes, contraintes pour l'heure de partager des locaux devenus trop exigus.

Un guichet unique

"Cela va nous permettre de renforcer l'accompagnement des victimes et de mettre en place des nouvelles choses", précise Camille Rousée, coordonnatrice de la Maison des femmes. Pour rappel, cette unité de soin accueille et accompagne des victimes de violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes. Comme un guichet unique, elle permet en un même lieu d'avoir accès à un médecin légiste, à une psychologique et à un accompagnement par une assistante sociale. Les nouveaux locaux, plus grands avec 12 bureaux, dont trois salles d'examen, des espaces d'attente intimistes ou une grande salle de réunion, vont permettre d'accueillir de nouveaux soignants et d'élargir l'accompagnement. "On a signé une convention avec la police de Seine-Maritime sur la prise de plainte in situ pour les femmes victimes, ce sera plus facile à mettre en place dans les nouveaux locaux", appuie Camille Rousée. Conçu par le cabinet d'architecture Atelier de Saint-Georges, le bâtiment se veut sobre et lumineux et fait la part belle à des matériaux apaisants et accueillants, comme le bois. "L'idée, c'est que ce soit un cocon, un lieu où l'on se sent comme à la maison pour gagner en confiance et en sérénité. Ça peut avoir un effet important", confie Agathe Guitard, psychologue à la Maison des femmes. Le chantier doit durer un an.