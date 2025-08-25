En ce moment Man ! i feel like a woman Shania TWAIN
Près de Rouen. Ivre, il provoque un accident et prend la fuite

Sécurité. Samedi 23 août, un accident s'est produit à Grand-Couronne. Le conducteur à l'origine du choc, alcoolisé, a pris la fuite à pied. Il a finalement été retrouvé par la police.

Publié le 25/08/2025 à 11h58 - Par Gilles Anthoine
Un automobiliste à l'origine d'un accident a tenté de prendre la fuite à pied. Il était ivre. - Illustration (Pixabay)

Une voiture en a percuté une autre samedi 23 août vers 00h30, rue Georges Clémenceau à Grand-Couronne. A l'arrivée de la police, le conducteur à l'origine du choc avait pris la fuite à pied. Il a été retrouvé un peu plus loin, avenue de la Reine Mathilde, assis sur une pelouse. L'homme était ivre, avec 1,22 gramme d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue.

Il roulait à vive allure

Concernant les circonstances de l'accident, un témoin de 23 ans a indiqué aux forces de l'ordre que la voiture de l'homme alcoolisé roulait à vive allure. Dans le deuxième véhicule se trouvaient une femme de 34 ans et ses deux enfants de 2 et 7 ans. Ils ont été transportés à l'hôpital pour des vérifications, mais n'ont pas été considérés comme blessés.

