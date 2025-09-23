Rouen. Ivre, il percute des plots métalliques

C'est un témoin qui a prévenu la police. Mardi 23 septembre peu avant 1h, une voiture s'est encastrée dans des plots métalliques de sécurité. A l'arrivée de la police, l'avant du véhicule était bien accidenté. Le conducteur était sorti de son véhicule mais a été identifié par le témoin.

• A lire aussi. Caen. Lors de fausses ventes entre particuliers, il arrache l'argent des mains des acheteurs et prend la fuite

Des propos incohérents

L'homme de 58 ans tenait des propos incohérents. Il était ivre. Il a soufflé au commissariat à 2,16 grammes d'alcool par litre de sang. Sa voiture, qui n'avait pas de contrôle technique, a été transportée au garage de permanence.