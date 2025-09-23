En ce moment PARADISE (MON CHEMIN FEAT MALO) NOA MOON
Rouen. Ivre, il percute des plots métalliques

Sécurité. Un homme de 58 ans, au volant de sa voiture, a percuté des plots métalliques, place du Vieux Marché à Rouen, mardi 23 septembre. Il avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang.

Publié le 23/09/2025 à 14h01 - Par Gilles Anthoine
Ivre, il percute des plots métalliques, place du Vieux Marché. - Martin Patry

C'est un témoin qui a prévenu la police. Mardi 23 septembre peu avant 1h, une voiture s'est encastrée dans des plots métalliques de sécurité. A l'arrivée de la police, l'avant du véhicule était bien accidenté. Le conducteur était sorti de son véhicule mais a été identifié par le témoin.

Des propos incohérents

L'homme de 58 ans tenait des propos incohérents. Il était ivre. Il a soufflé au commissariat à 2,16 grammes d'alcool par litre de sang. Sa voiture, qui n'avait pas de contrôle technique, a été transportée au garage de permanence.

