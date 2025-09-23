Caen. Lors de fausses ventes entre particuliers, il arrache l'argent des mains des acheteurs et prend la fuite

Un homme de 21 ans était jugé au tribunal de Caen le 18 septembre. Les faits se sont déroulés du 28 mai au 1er juin 2023, à Caen. Le procédé de son arnaque était toujours le même. L'homme passait des annonces pour proposer un téléphone mobile. Il donnait rendez-vous à son potentiel acheteur et lors de l'échange, il lui arrachait l'argent des mains et partait en courant sans donner de contrepartie.

Il avait besoin d'argent

Cinq personnes ont ainsi été arnaquées et toutes ont déposé plainte, ce qui a permis à la police de faire une enquête. Il a été découvert qu'il avait acheté un téléphone qui lui servait à contacter ses victimes. En vérifiant ce numéro, les forces de l'ordre sont remontées au prévenu.

A la barre, il reconnaît que ce n'était pas bien. Il explique qu'il avait besoin d'argent. Il n'avait pas de revenus. Alors, il a mis au point ce stratagème pour en avoir. Il travaille de temps en temps en intérim, mais n'a aucun diplôme. "Ce n'est pas facile de trouver du travail sans qualification", justifie-t-il.

Des circonstances aggravantes ?

Deux des victimes étaient présentes. Elles expliquent que ce vol a été très violent lorsqu'on leur a arraché l'argent des mains. Leur avocate s'insurge. Ce n'est pas un simple vol. Elle demande la requalification en vol avec violence, car c'est une circonstance aggravante. Elle souhaite que les demandes de dommages soient renvoyées sur intérêts civils.

Le procureur s'indigne. Si on a besoin d'argent, on ne vole pas, on travaille. "Vous parlez beaucoup de vous. Mais vous êtes-vous mis à la place des victimes ?" L'avocat de la défense conteste la violence. Les circonstances ne sont pas étayées. Son client avait de mauvaises fréquentations. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Après délibéré, le prévenu est condamné à 12 mois de prison dont 6 mois avec sursis probatoire. Obligation de travail, confiscation des scellés. Les dommages à verser aux victimes sont renvoyés sur intérêts civils le 11 juin 2026.