Rouen. Un jeune conducteur refuse un contrôle pour excès de vitesse, il était ivre et sans permis

Samedi 27 septembre vers 7h40, une patrouille de police repère une voiture qui roulait un peu trop vite rue Aristide Briand à Rouen, 70km/h au lieu des 50 autorisés. Les forces de l'ordre tentent de contrôler le conducteur, mais celui-ci n'obtempère pas. Une course-poursuite s'ensuit jusqu'à Sotteville-lès-Rouen.

Les forces de l'ordre crèvent un pneu

Les forces de l'ordre ont utilisé le dispositif DIVA (dispositif d'interception des véhicules automobiles) pour stopper le véhicule qui s'est retrouvé avec un pneu crevé. Le conducteur a tenté de prendre la fuite à pied. Il a chuté à plusieurs reprises et a finalement été interpellé. Le jeune de 23 ans, très agité, a insulté les policiers sur le trajet vers le commissariat.

L'homme était alcoolisé, 0,56 gramme d'alcool par litre de sang. Son permis était suspendu.