En ce moment CAMBODIA KIM WILDE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Un jeune conducteur refuse un contrôle pour excès de vitesse, il était ivre et sans permis

Sécurité. Un jeune conducteur de 23 ans a refusé un contrôle de police alors qu'il roulait trop vite à Rouen. Une course-poursuite l'a amené jusqu'à Sotteville-lès-Rouen. Finalement interpellé, il était ivre et son permis était suspendu.

Publié le 29/09/2025 à 13h58 - Par Gilles Anthoine
Rouen. Un jeune conducteur refuse un contrôle pour excès de vitesse, il était ivre et sans permis
Un conducteur de 23 ans, alcoolisé et dont le permis de conduire était suspendu, a tenté d'échapper à un contrôle routier. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Samedi 27 septembre vers 7h40, une patrouille de police repère une voiture qui roulait un peu trop vite rue Aristide Briand à Rouen, 70km/h au lieu des 50 autorisés. Les forces de l'ordre tentent de contrôler le conducteur, mais celui-ci n'obtempère pas. Une course-poursuite s'ensuit jusqu'à Sotteville-lès-Rouen.

A lire aussi. Orne. Un violent face-à-face sur la route fait six blessés, dont trois graves

Les forces de l'ordre crèvent un pneu

Les forces de l'ordre ont utilisé le dispositif DIVA (dispositif d'interception des véhicules automobiles) pour stopper le véhicule qui s'est retrouvé avec un pneu crevé. Le conducteur a tenté de prendre la fuite à pied. Il a chuté à plusieurs reprises et a finalement été interpellé. Le jeune de 23 ans, très agité, a insulté les policiers sur le trajet vers le commissariat.

L'homme était alcoolisé, 0,56 gramme d'alcool par litre de sang. Son permis était suspendu.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Un jeune conducteur refuse un contrôle pour excès de vitesse, il était ivre et sans permis
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple