En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. Un violent face-à-face sur la route fait six blessés, dont trois graves

Sécurité. Six personnes ont été blessées à la suite d'un violent face-à-face entre deux voitures sur la route dans l'Orne à Saint-Brice, samedi 27 septembre 2025. Trois des blessés sont grièvement touchés et ont été évacués d'urgence vers les hôpitaux du secteur. 

Publié le 28/09/2025 à 08h50 - Par Pierre Durand-Gratian
Orne. Un violent face-à-face sur la route fait six blessés, dont trois graves
Deux hélicoptères ont été mobilisés sur l'intervention pour évacuer rapidement les blessés.  - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le choc a été violent, en face-à-face, indiquent les sapeurs-pompiers de l'Orne. 

Deux voitures se sont percutées, samedi 27 septembre, aux alentours de 20h30 à Saint-Brice sur la RD962. Sur les six personnes concernées par cet accident, trois ont été grièvement blessées. 

Deux hélicoptères mobilisés

Deux ont été évacuées par les hélicoptères Hélismur du Samu et Dragon 50 de la Sécurité civile vers le CHU Caen. Le troisième blessé grave a été conduit par la route vers le centre hospitalier d'Alençon. Les trois autres impliqués ont été plus légèrement touchés et évacués vers l'hôpital de Flers. 

27 pompiers ont été mobilisés, en plus du Samu, depuis les centres de secours de Domfront en Poiraie, Ceaucé, Passais Village, Bagnoles de l'Orne, Flers, La Ferté Macé et Ambrières les Vallées. 

La RD962 a dû être complètement fermée, le temps de l'intervention qui s'est achevée vers 00h30. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Orne. Un violent face-à-face sur la route fait six blessés, dont trois graves
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple