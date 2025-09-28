Orne. Un violent face-à-face sur la route fait six blessés, dont trois graves

Le choc a été violent, en face-à-face, indiquent les sapeurs-pompiers de l'Orne.

Deux voitures se sont percutées, samedi 27 septembre, aux alentours de 20h30 à Saint-Brice sur la RD962. Sur les six personnes concernées par cet accident, trois ont été grièvement blessées.

Deux hélicoptères mobilisés

Deux ont été évacuées par les hélicoptères Hélismur du Samu et Dragon 50 de la Sécurité civile vers le CHU Caen. Le troisième blessé grave a été conduit par la route vers le centre hospitalier d'Alençon. Les trois autres impliqués ont été plus légèrement touchés et évacués vers l'hôpital de Flers.

27 pompiers ont été mobilisés, en plus du Samu, depuis les centres de secours de Domfront en Poiraie, Ceaucé, Passais Village, Bagnoles de l'Orne, Flers, La Ferté Macé et Ambrières les Vallées.

La RD962 a dû être complètement fermée, le temps de l'intervention qui s'est achevée vers 00h30.