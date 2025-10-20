Orne. Un automobiliste grièvement blessé après avoir percuté un arbre

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 13h40, lundi 20 octobre, dans la commune de Brullemail, près de Courtomer dans l'Orne. Une voiture seule a percuté un arbre au lieu-dit Mondamain. La personne, seule à bord, a été grièvement blessée.

L'hélicoptère Dragon 50 mobilisé

Elle a été transportée à l'hôpital d'Argentan par l'hélicoptère Dragon 50, après avoir été désincarcérée de son véhicule. Les sapeurs-pompiers de Courtomer, Le Mêle-sur-Sarthe, Moulins-la-Marche et le SMUR de Mortagne-au-Perche ont été mobilisés sur place.

