Orne. Drame aux Roches d'Oëtre : une personne meurt après une chute de 80m

Un drame est survenu vendredi 24 octobre à Saint-Philbert-sur-Orne au niveau du site des Roches d'Oëtre peu avant 16h. Selon les pompiers, une personne a fait une chute de la falaise d'environ 80m de hauteur. Malgré l'intervention des secours, la victime, dont ni l'âge ni le genre n'ont été indiqués, est morte.

Un hélicoptère mobilisé

Pour cette intervention, plusieurs pompiers se sont rendus sur place : ceux de Pont d'Ouilly, Flers, Tinchebray ainsi que des équipes spécialisées en milieux périlleux de Caen et Granville. L'hélicoptère Dragon de la Manche a aussi été mobilisé.