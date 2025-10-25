En ce moment Autrement Julien LIEB
Orne. Drame aux Roches d'Oëtre : une personne meurt après une chute de 80m

Sécurité. Vendredi 24 octobre, une personne est morte après une chute d'environ 80 mètres depuis une falaise des Roches d'Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne.

Publié le 25/10/2025 à 08h42 - Par Justine Carrère
Orne. Drame aux Roches d'Oëtre : une personne meurt après une chute de 80m
Vendredi 24 octobre, une personne est morte après une chute d'une falaise située sur le site des Roches d'Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne. - Léa Quinio

Un drame est survenu vendredi 24 octobre à Saint-Philbert-sur-Orne au niveau du site des Roches d'Oëtre peu avant 16h. Selon les pompiers, une personne a fait une chute de la falaise d'environ 80m de hauteur. Malgré l'intervention des secours, la victime, dont ni l'âge ni le genre n'ont été indiqués, est morte.

Un hélicoptère mobilisé 

Pour cette intervention, plusieurs pompiers se sont rendus sur place : ceux de Pont d'Ouilly, Flers, Tinchebray ainsi que des équipes spécialisées en milieux périlleux de Caen et Granville. L'hélicoptère Dragon de la Manche a aussi été mobilisé.


