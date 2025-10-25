Le Havre. Transat Café L'Or : Le départ des Ocean Fifty avancé ce samedi après-midi

Un changement de programme de la Transat Café L'Or du Havre a été annoncé vendredi 24 octobre. "La classe Ocean Fifty et l'ensemble de ses skippers ont demandé d'avancer leur départ prévu initialement dimanche 26 octobre", peut-on lire dans le communiqué de presse. Ils invoquent les conditions météo attendues dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre qui pourraient être préjudiciables à la spécificité de leurs multicoques de 15 mètres.

A lire aussi. Le Havre. "J'ai une casquette de chef d'entreprise, mais aussi de marin" : Alexandre Bellangé, patron des cafés Belco, à l'assaut de la Transat Café L'Or

Le parcours des Ocean Fifty modifié

La direction de course a décidé de "mettre en place une ligne de départ samedi 25 octobre à 16h30 et, par responsabilité, d'allouer les moyens nécessaires en matière de sécurité". Dans le même temps, le parcours des Ocean Fifty a été modifié afin que leur arrivée à Fort-de-France puisse avoir lieu dans le timing initialement prévu. Ils descendront jusqu'aux Canaries et laisseront tout l'archipel à tribord. Ils rallieront ensuite le Cap Vert, la marque originelle du parcours, qu'ils laisseront à tribord. Une marque de parcours (way point) pourrait également être instaurée afin de respecter le temps de course prévu, d'une douzaine de jours.

Par ailleurs, le départ des trois autres classes est maintenu comme prévu dimanche 26 octobre. Les ULTIM s'élanceront ainsi à 14h10, les IMOCA à 14h30 et les Class40 à 14h50.