En ce moment KISS ME DERMOT KENNEDY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bonne table à Rouen. Ariana, merveille culinaire d'Afghanistan

Economie. Fragilisé par le Covid, le restaurant rouennais Ariana continue de faire voyager les clients au Moyen-Orient.

Publié le 25/10/2025 à 11h00 - Par Alexandre Leno
Bonne table à Rouen. Ariana, merveille culinaire d'Afghanistan
Mohamad-Asef Rachidi propose également de la vente à emporter sur presque toute la carte.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une adresse bien connue qui pourrait disparaître. Le restaurant oriental Ariana rue Victor Hugo à Rouen a pourtant gardé tout son charme après 25 ans de bons et loyaux services. La salle, très chaleureuse, offre à voir un joli contraste entre les poutres typiques de la Normandie et la décoration d'inspiration afghane que l'on retrouve bien sûr dans sa cuisine. Pour l'occasion je choisis le menu à 19,50 euros (disponible midi et soir) avec entrée, plat et dessert. J'entame mon voyage culinaire avec le borani, des tranches d'aubergine, presque fondantes en bouche, nappées d'une sauce tomate épicée. Il est servi avec un nân, sorte de pain, "l'une des recettes les plus populaires en Afghanistan", précise le menu.

Borani : aubergines à la sauce tomate épicée.Borani : aubergines à la sauce tomate épicée.

Des plats traditionnels et populaires

Je poursuis avec le kabouli en plat principal : quelques morceaux de veau accompagnés d'un riz parfumé avec plusieurs légumes. Je conclus l'aventure avec le halwa, un délicieux gâteau à base de carottes agrémenté d'un coulis de fruits rouges. La cuisine est très généreuse et l'évasion garantie. 

"J'ai appris à cuisiner en voyageant", lance fièrement Mohamad-Asef Rachidi, le gérant qui a repris l'enseigne il y a 10 ans. "J'ai commencé à Moscou en me rappelant les vieilles recettes de ma mère et de ma grand-mère puis j'ai continué d'apprendre à mon arrivée ici en 2016." Si le restaurateur reste fidèle à sa cuisine afghane, il avoue traverser une période difficile avec une forte baisse de la fréquentation depuis le passage du Covid. Malgré sa cuisine de qualité, le gérant résidant à Grand-Quevilly envisage de vendre son enseigne au printemps prochain si la situation ne s'améliore pas. En attendant, Mohamad-Asef Rachidi continue d'assurer le service et la cuisine à lui seul. Il est possible d'aller plus loin avec le menu "dégustation" façon gastronomique à 55 euros servi midi et soir. Le Rouennais propose aussi de la vente à emporter.

Pratique. 14 rue Victor Hugo. Midi et soir sauf le dimanche. 02 35 15 18 08.

Galerie photos
Borani : aubergines à la sauce tomate épicée.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bonne table à Rouen. Ariana, merveille culinaire d'Afghanistan
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple