Bonne table à Rouen. Ariana, merveille culinaire d'Afghanistan

C'est une adresse bien connue qui pourrait disparaître. Le restaurant oriental Ariana rue Victor Hugo à Rouen a pourtant gardé tout son charme après 25 ans de bons et loyaux services. La salle, très chaleureuse, offre à voir un joli contraste entre les poutres typiques de la Normandie et la décoration d'inspiration afghane que l'on retrouve bien sûr dans sa cuisine. Pour l'occasion je choisis le menu à 19,50 euros (disponible midi et soir) avec entrée, plat et dessert. J'entame mon voyage culinaire avec le borani, des tranches d'aubergine, presque fondantes en bouche, nappées d'une sauce tomate épicée. Il est servi avec un nân, sorte de pain, "l'une des recettes les plus populaires en Afghanistan", précise le menu.

Borani : aubergines à la sauce tomate épicée.

Des plats traditionnels et populaires

Je poursuis avec le kabouli en plat principal : quelques morceaux de veau accompagnés d'un riz parfumé avec plusieurs légumes. Je conclus l'aventure avec le halwa, un délicieux gâteau à base de carottes agrémenté d'un coulis de fruits rouges. La cuisine est très généreuse et l'évasion garantie.

"J'ai appris à cuisiner en voyageant", lance fièrement Mohamad-Asef Rachidi, le gérant qui a repris l'enseigne il y a 10 ans. "J'ai commencé à Moscou en me rappelant les vieilles recettes de ma mère et de ma grand-mère puis j'ai continué d'apprendre à mon arrivée ici en 2016." Si le restaurateur reste fidèle à sa cuisine afghane, il avoue traverser une période difficile avec une forte baisse de la fréquentation depuis le passage du Covid. Malgré sa cuisine de qualité, le gérant résidant à Grand-Quevilly envisage de vendre son enseigne au printemps prochain si la situation ne s'améliore pas. En attendant, Mohamad-Asef Rachidi continue d'assurer le service et la cuisine à lui seul. Il est possible d'aller plus loin avec le menu "dégustation" façon gastronomique à 55 euros servi midi et soir. Le Rouennais propose aussi de la vente à emporter.

Pratique. 14 rue Victor Hugo. Midi et soir sauf le dimanche. 02 35 15 18 08.