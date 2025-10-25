Place du commerce à Caen. Lunettes, pâtisseries et massages

"Avant le salon, j'étais aide-soignante en hôpital. Je reste dans le soin de l'autre, mais différemment", explique Nicole Chrystal, qui a ouvert son salon Head Spa à Caen. En activité depuis mars dernier depuis chez elle, Nicole Chrystal a voulu investir dans un espace dédié aux massages de la tête et du haut du corps.

Un attachement à la région

La franchise Afflelou à Douvres-la-Délivrande propose un large choix de montures. Tatiana Plaine explique son choix d'ouvrir sa franchise : "Je suis originaire de Douvres, et j'ai vu ma ville grandir en commerces, alors j'ai voulu en faire partie." Le magasin propose aussi une large gamme de montures avec le système "100% santé", qui ne laisse aucun reste à charge pour ses clients bénéficiaires.

"J'ai adoré la Normandie, son tourisme et son histoire, et je trouve que Caen est une ville à taille humaine pour ouvrir son affaire", se justifie David Pring, originaire de la région parisienne. Il a décidé d'y ouvrir sa pâtisserie anglaise. Selon lui, "la pâtisserie britannique a mauvaise presse", alors le gérant est venu "pour essayer de faire changer les avis".