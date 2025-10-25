En ce moment KISS ME DERMOT KENNEDY
Place du commerce à Caen. Lunettes, pâtisseries et massages

Economie. Dans l'agglomération de Caen, de nouveaux commerces font leur apparition. Découvrez-les dans la rubrique dédiée.

Publié le 25/10/2025 à 11h00 - Par Lise Crocquevieille
Cette semaine dans votre rubrique Place du commerce à Caen et ses alentours : un magasin de lunettes, une pâtisserie anglaise et un salon de massage. (Photo : Afflelou à Douvres-la-Délivrande).

"Avant le salon, j'étais aide-soignante en hôpital. Je reste dans le soin de l'autre, mais différemment", explique Nicole Chrystal, qui a ouvert son salon Head Spa à Caen. En activité depuis mars dernier depuis chez elle, Nicole Chrystal a voulu investir dans un espace dédié aux massages de la tête et du haut du corps.

Un attachement à la région

La franchise Afflelou à Douvres-la-Délivrande propose un large choix de montures. Tatiana Plaine explique son choix d'ouvrir sa franchise : "Je suis originaire de Douvres, et j'ai vu ma ville grandir en commerces, alors j'ai voulu en faire partie." Le magasin propose aussi une large gamme de montures avec le système "100% santé", qui ne laisse aucun reste à charge pour ses clients bénéficiaires.

"J'ai adoré la Normandie, son tourisme et son histoire, et je trouve que Caen est une ville à taille humaine pour ouvrir son affaire", se justifie David Pring, originaire de la région parisienne. Il a décidé d'y ouvrir sa pâtisserie anglaise. Selon lui, "la pâtisserie britannique a mauvaise presse", alors le gérant est venu "pour essayer de faire changer les avis".

Un salon Head Spa à Caen

Caen. Un salon Head Spa à Caen
Nicole Chrystal est la gérante du salon Head Spa à Caen, rue du Clos Beaumois.

Le salon Head Spa s'est déplacé rue du Clos Beaumois, près du CHR à Caen.Nicole Chrystal propose des massages de la tête et du haut du corps.

Allant de 65€ à 120€ pour la plus grande formule, le salon propose plusieurs rituels de massage, plus ou moins longs. Les massages sont dédiés à tous : adultes, enfants, toutes les textures de cheveux… Head Spa est ouvert de 10h à 17h tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche.

Un nouvel Afflelou à Douvres-la-Délivrande

Caen. Un nouvel Afflelou à Douvres-la-Délivrande
La boutique Afflelou de Douvres-la-Délivrande est gérée par Tatiana Plaine, en compagnie de son opticien diplômé Charles Sandrin.

Ouverte le 15 septembre, la franchiseAfflelou s'est installée voie des Alliés.Charles Sandrin est opticien diplômé, et Tatiania Plaine est la gérante du magasin.

Des traditionnelles "Magic" en passant par des montures "Couture" ou première gamme, Afflelou propose une large gamme de lunettes, pour tous les budgets. Ouvert de 9h30 à 19h (avec une pause méridienne), du mardi au samedi, et le lundi de 14h à 19h.

Piece of cake bakery rue Saint-Jean

Caen. Piece of cake bakery rue Saint-Jean
Au 126 rue Saint-Jean, David Pring vous propose des pâtisseries anglaises, du mardi au samedi.

Pâtissier de formation, David Pring a récemment ouvert son commerce.La boutique anglaiseest ouverte du mardi au samedi.

Vous pourrez y retrouver des pâtisseries faites maison du monde anglophone : Angleterre, Australie, Etats-Unis… Des cinnamon rolls, cupcakes ou encore cheesecakes seront disponibles, uniquement à emporter. David Pring travaille avec des produits locaux et frais.

