Place du commerce à Caen. Chocolats, cafés et créativité

"Je produis le matin dans l'atelier qui est collé à ma boutique, et l'après-midi je m'occupe de la vente : c'est de l'artisanat à petite échelle", présente Cloé Liétot, gérante et fondatrice de C.D Chocolats à Ifs. Dans le métier depuis 13 ans, elle a voulu ouvrir son propre commerce, accessible les mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 18h, les samedis de 10h à 18h (avec une pause méridienne).
De nouveaux cafés à Caen
Au café-céramique Nami, on boit son café en peignant. Des modèles sont présents pour inspirer les clients, qui peuvent choisir leur céramique, du coquetier au vase (entre 5€ et 50€ selon l'objet choisi). Cécile Brochard, cogérante, rassure : "Nous sommes là pour conseiller et accompagner le client dans la réalisation de la céramique."
"Les gens me disent : 'Enfin un café ouvert dès 8h30 !'", se réjouit Tiffany Prinsaud, qui a fondé le coffee-shop Kavea, à la suite de plusieurs voyages qui lui ont donné envie d'amener le concept "grab and go" (littéralement "prends et pars") à Caen. Une plateforme de click and collect est également disponible, pour récupérer son café et filer au travail.
Nami, café-céramique
Le café-céramique Nami a ouvert 6 place de l'Ancienne boucherie.Cécile Brochard et Kaish Mohall en sont les gérants.
Le concept du café-céramique débarque à Caen. Le principe : un atelier de peinture sur céramique, accompagné de cafés, thés et autres gourmandises. Comptez 15€ pour 2h30 d'atelier, avec les modèles de céramique choisis et les cafés en supplément. Ouvert du mercredi au dimanche.
Kavea, coffee-shop à la new-yorkaise
Le coffee-shop Kavea a ouvert au 118 boulevard Maréchal Leclerc à Caen.C'est Tiffany Prinsaud qui gère ce commerce chaleureux.
Les clients peuvent retrouver des boissons classiques mais aussi des propositions plus originales dont Kavea fait sa spécialité, comme le mango matcha ou le latte avec crème de pistache. De généreux cookies à la new-yorkaise sont aussi à déguster. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h.
C.D Chocolats à Ifs, pour les gourmands
C.D Chocolats a ouvert début septembre au 3 rue de Provence. Cloé Liétot a décidé de fonder sa propre chocolaterie.
La boutique située à Ifs propose différentes sortes de chocolats : ganaches pralinées, rochers pralinés feuilletés, mais aussi des pâtes de fruits. Les produits sont sans lécithine de soja, produit controversé et utilisé dans de nombreux chocolats, qui contribue notamment à la déforestation.
