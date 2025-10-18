Place du commerce à Caen. Chocolats, cafés et créativité

"Je produis le matin dans l'atelier qui est collé à ma boutique, et l'après-midi je m'occupe de la vente : c'est de l'artisanat à petite échelle", présente Cloé Liétot, gérante et fondatrice de C.D Chocolats à Ifs. Dans le métier depuis 13 ans, elle a voulu ouvrir son propre commerce, accessible les mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 18h, les samedis de 10h à 18h (avec une pause méridienne).

De nouveaux cafés à Caen

Au café-céramique Nami, on boit son café en peignant. Des modèles sont présents pour inspirer les clients, qui peuvent choisir leur céramique, du coquetier au vase (entre 5€ et 50€ selon l'objet choisi). Cécile Brochard, cogérante, rassure : "Nous sommes là pour conseiller et accompagner le client dans la réalisation de la céramique."

"Les gens me disent : 'Enfin un café ouvert dès 8h30 !'", se réjouit Tiffany Prinsaud, qui a fondé le coffee-shop Kavea, à la suite de plusieurs voyages qui lui ont donné envie d'amener le concept "grab and go" (littéralement "prends et pars") à Caen. Une plateforme de click and collect est également disponible, pour récupérer son café et filer au travail.