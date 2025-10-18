En ce moment Never Enough Charlie WINSTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Place du commerce à Caen. Chocolats, cafés et créativité

Economie. A Caen et ses alentours, le sucré est à l'honneur cette semaine. Illustration avec trois nouveaux commerces dans l'agglomération.

Publié le 18/10/2025 à 11h00 - Par Lise Crocquevieille
Place du commerce à Caen. Chocolats, cafés et créativité
Cette semaine dans votre rubrique place du commerce : le café-céramique Nami à Caen (avec Cécile Brochard et Kaish Mohall, en photo), C.D Chocolats à Ifs, et le coffee-shop Kavea à Caen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Je produis le matin dans l'atelier qui est collé à ma boutique, et l'après-midi je m'occupe de la vente : c'est de l'artisanat à petite échelle", présente Cloé Liétot, gérante et fondatrice de C.D Chocolats à Ifs. Dans le métier depuis 13 ans, elle a voulu ouvrir son propre commerce, accessible les mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 18h, les samedis de 10h à 18h (avec une pause méridienne).

De nouveaux cafés à Caen

Au café-céramique Nami, on boit son café en peignant. Des modèles sont présents pour inspirer les clients, qui peuvent choisir leur céramique, du coquetier au vase (entre 5€ et 50€ selon l'objet choisi). Cécile Brochard, cogérante, rassure : "Nous sommes là pour conseiller et accompagner le client dans la réalisation de la céramique."

"Les gens me disent : 'Enfin un café ouvert dès 8h30 !'", se réjouit Tiffany Prinsaud, qui a fondé le coffee-shop Kavea, à la suite de plusieurs voyages qui lui ont donné envie d'amener le concept "grab and go" (littéralement "prends et pars") à Caen. Une plateforme de click and collect est également disponible, pour récupérer son café et filer au travail.

Nami, café-céramique

Caen. Nami, café-céramique
Cécile Brochard et Kaish Mohall sont les gérant du café Nami, un café-céramique qui a ouvert 6 rue de l'Ancienne boucherie à Caen.

Le café-céramique Nami a ouvert 6 place de l'Ancienne boucherie.Cécile Brochard et Kaish Mohall en sont les gérants.

Le concept du café-céramique débarque à Caen. Le principe : un atelier de peinture sur céramique, accompagné de cafés, thés et autres gourmandises. Comptez 15€ pour 2h30 d'atelier, avec les modèles de céramique choisis et les cafés en supplément. Ouvert du mercredi au dimanche.

Kavea, coffee-shop à la new-yorkaise

Caen. Kavea, coffee-shop à la new-yorkaise
Ouvert de 8h30 à 18h, le coffee-shop Kavea, boulevard du Maréchal Leclerc à Caen, propose divers gâteaux et boissons faits maison.

Le coffee-shop Kavea a ouvert au 118 boulevard Maréchal Leclerc à Caen.C'est Tiffany Prinsaud qui gère ce commerce chaleureux. 

Les clients peuvent retrouver des boissons classiques mais aussi des propositions plus originales dont Kavea fait sa spécialité, comme le mango matcha ou le latte avec crème de pistache. De généreux cookies à la new-yorkaise sont aussi à déguster. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h.

C.D Chocolats à Ifs, pour les gourmands

Caen. C.D Chocolats à Ifs, pour les gourmands
Cloé Liétot a ouvert C.D Chocolats à Ifs, et propose une gamme de produits faits de façon artisanale.

C.D Chocolats a ouvert début septembre au 3 rue de Provence.  Cloé Liétot a décidé de fonder sa propre chocolaterie.

La boutique située à Ifs propose différentes sortes de chocolats : ganaches pralinées, rochers pralinés feuilletés, mais aussi des pâtes de fruits. Les produits sont sans lécithine de soja, produit controversé et utilisé dans de nombreux chocolats, qui contribue notamment à la déforestation.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Place du commerce à Caen. Chocolats, cafés et créativité
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple