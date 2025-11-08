Caen. Du sport, des jeux et des viennoiseries

En ce moment Impossible James ARTHUR
Economie. Cette semaine, l'agglomération de Caen vous propose de nouvelles boutiques à découvrir : les thèmes sont variés !

Publié le 08/11/2025 à 11h00 - Par Lise Crocquevieille
Cette semaine dans votre rubrique Place du commerce : un magasin de jeux à Caen, une boulangerie à Ouistreham et une salle de sport à Douvres-la-Délivrande. - Playin aux Rives de l'Orne

"Caen possédait peu de magasins de jeux en centre-ville", explique Guillaume Beuzelin, directeur de Playin. L'entreprise existe depuis une quinzaine d'années et a décidé, il y a quelques mois, d'ouvrir une boutique aux Rives de l'Orne"J'ai de la famille ici, ça me paraissait tout naturel d'ouvrir une antenne à Caen."

Du nouveau au nord de Caen

"Tout est fait maison, jusqu'à la mayonnaise de nos sandwichs, certifie Emilie Clatot, qui tient avec son mari Nicolas la boulangerie Clatot, déjà implantée sur la côte. Nous étions très heureux avec la boulangerie de Merville-Franceville mais nous voulions quand même nous agrandir." La nouvelle boulangerie basée à Ouistreham est ouverte toute la semaine.

La salle de sport Kaze Studio à Douvres-la-Délivrande se veut inclusive : "Je souhaite que les gens se sentent comme chez eux, qu'ils n'aient plus cette appréhension avant d'aller faire du sport", ambitionne le gérant Romain Cauvin. Des séances sont proposées à la carte ainsi que des abonnements de trois et six mois. Réservations sur kazestudio.fr ou sur les réseaux sociaux.

Un nouveau magasin a ouvert dans le centre commercial des Rives de l'Orne : Playin, qui vend des jeux de société. Vincent Denis et Vincent Combe tiennent le magasin.

Le magasin Playin propose toutes sortes de jeux de société. Vincent Denis et Vincent Combe s'occupent de la boutique.

Après cinq boutiques ouvertes à Paris et dans la France, la franchise Playin s'est étendue à la Normandie. Ouvert depuis le 24 septembre dernier, le magasin propose toutes les gammes de jeux de société, pour tous les âges. Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 20h.

Emilie et Nicolas Clatot sont les gérants de la boulangerie Clatot qui a ouvert récemment à Ouistreham.

Installée à Merville-Franceville, la famille Clatot s'étend avec une autre boulangerie. Emilie et Nicolas Clatot ont récemment ouvert une boulangerie à Ouistreham.

Dans cette boulangerie, tout est artisanal et fait maison. Vous pourrez manger sur place et profiter d'un plat du jour. Des viennoiseries et pâtisseries classiques sont également à retrouver. La boulangerie est ouverte tous les jours de 6h30 à 20h et le dimanche de 6h30 à 15h.

Romain Cauvin est le gérant de Kaze Studio à Douvres-la-Délivrande, une salle de sport qui propose un suivi personnalisé.

Kaze Studio a ouvert récemment au nord de l'agglomération. Romain Cauvin est le gérant de cette salle de sport.

Kaze Studio, où l'on peut se rendre uniquement sur réservation, propose différents types de coaching, pour tout type d'envies, ainsi que des cours de Pilates. Les cours ne dépassent pas huit personnes, ce qui assure un suivi personnalisé. Ouvert du lundi au samedi.

Horaires : Lundi, mardi, jeudi : 8h30-13h30/16h30-20h30. Mercredi : 8h30-13h30. Vendredi : 8h30-19h non-stop et samedi matin : 8h30-13h30.

