Caen. Du sport, des jeux et des viennoiseries

"Caen possédait peu de magasins de jeux en centre-ville", explique Guillaume Beuzelin, directeur de Playin. L'entreprise existe depuis une quinzaine d'années et a décidé, il y a quelques mois, d'ouvrir une boutique aux Rives de l'Orne. "J'ai de la famille ici, ça me paraissait tout naturel d'ouvrir une antenne à Caen."

Du nouveau au nord de Caen

"Tout est fait maison, jusqu'à la mayonnaise de nos sandwichs, certifie Emilie Clatot, qui tient avec son mari Nicolas la boulangerie Clatot, déjà implantée sur la côte. Nous étions très heureux avec la boulangerie de Merville-Franceville mais nous voulions quand même nous agrandir." La nouvelle boulangerie basée à Ouistreham est ouverte toute la semaine.

La salle de sport Kaze Studio à Douvres-la-Délivrande se veut inclusive : "Je souhaite que les gens se sentent comme chez eux, qu'ils n'aient plus cette appréhension avant d'aller faire du sport", ambitionne le gérant Romain Cauvin. Des séances sont proposées à la carte ainsi que des abonnements de trois et six mois. Réservations sur kazestudio.fr ou sur les réseaux sociaux.