Place du commerce à Caen. Fromagerie, coiffeur et opticien

Economie. Ça bouge à nouveau dans le secteur ! Une installation à Cagny, et deux autres en plein centre-ville de Caen.

Publié le 13/09/2025 à 11h00 - Par Lilian Fermin
La Fromagerie Leraitre s'est installée il y a quelques semaines à Caen. - Lilian Fermin

Elle voulait se rapprocher de Caen, elle a donc installé la sixième boutique Optique en Seine à Cagny, sur un axe très passant, la Route de Paris. "Le secteur me convenait parfaitement, et en plus il n'y avait pas d'opticien sur la commune, donc ça convient aux habitants également", explique la responsable Elodie Hubert.

Quelques jours seulement après son installation, le salon de coiffure Bouclés est presque complet tous les jours. Ouvert du mardi au samedi, le salon est spécialisé dans tous les types de boucles. "Nous recevons aussi bien des femmes, des hommes que des enfants. Pour certains, c'est une découverte, pour d'autres une habitude bien ancrée", explique Nobel Willemy, la gérante.

Si la concurrence existe déjà dans le secteur, la Fromagerie Leraitre s'est installée il y a quelques semaines à Caen. Déjà implantée aux 2 Alpes par exemple, on y retrouve des fromages alpins de qualités, qui partagent l'affiche avec les produits normands. "Il n'y a pas tant de fromageries que ça à Caen, affirme Théodore Bretaudeau, prenant en exemple des villes montagnardes plus fournies. On essaie de se démarquer avec de bonnes tomettes et des fromages un peu atypiques."

Une nouvelle fromagerie au 41 rue Saint-Jean

Théodore Bretaudeau vous accueille du mardi au samedi au sein de la fromagerie, de 10h à 12h30, puis de 14h à 19h.

Depuis début juillet, Théodore Bretaudeau gère la Fromagerie Leraitre. Ici, produits normands et alpins se confondent sur les étagères et dans les frigos.

Retrouvez des produits de l'Isère, de Savoie ou de Haute-Savoie, tels que l'abondance, le beaufort, la tomette de brebis de haut-plateau ou du fromage à raclette. Sans oublier les incontournables fromages normands qu'on ne présente plus. Il y a aussi des alcools ou du saucisson.

Optique en Seine s'installe à Cagny

Elodie Hubert a lancé Optique en Seine à Cagny.

Il n'y avait pas d'opticien à Cagny, c'est désormais chose faite.Elodie Hubert a lancé sa boutique sur un axe très passant de la commune.

Optique en Seine est un opticien indépendant qui a installé sa sixième boutique à Cagny, le 19 août. Gérée par Elodie Hubert, la boutique est située rue Edith Piaf et donne sur la route de Paris, axe idéal pour mettre en avant ses montures en majorité de créateurs et d'origine France.

Un salon dédié aux cheveux bouclés

Nobel Willemy, gérante du salon de coiffure Bouclés.

Depuis samedi 23 août, un nouveau salon a ouvert ses portes à Caen. Bouclés est entièrement consacré aux cheveux ondulés, bouclés et crépus.

Déjà présent à Rouen, le salon de coiffure Bouclés s'installe désormais avec Nobel Willemy dans la capitale bas-normande, au 19 rue Saint-Jean. Soins, coupes, couleurs, balayages : toutes les prestations y sont proposées, mais uniquement adaptées aux cheveux texturés.

