Place du commerce à Caen. Fromagerie, coiffeur et opticien

Elle voulait se rapprocher de Caen, elle a donc installé la sixième boutique Optique en Seine à Cagny, sur un axe très passant, la Route de Paris. "Le secteur me convenait parfaitement, et en plus il n'y avait pas d'opticien sur la commune, donc ça convient aux habitants également", explique la responsable Elodie Hubert.

Quelques jours seulement après son installation, le salon de coiffure Bouclés est presque complet tous les jours. Ouvert du mardi au samedi, le salon est spécialisé dans tous les types de boucles. "Nous recevons aussi bien des femmes, des hommes que des enfants. Pour certains, c'est une découverte, pour d'autres une habitude bien ancrée", explique Nobel Willemy, la gérante.

Si la concurrence existe déjà dans le secteur, la Fromagerie Leraitre s'est installée il y a quelques semaines à Caen. Déjà implantée aux 2 Alpes par exemple, on y retrouve des fromages alpins de qualités, qui partagent l'affiche avec les produits normands. "Il n'y a pas tant de fromageries que ça à Caen, affirme Théodore Bretaudeau, prenant en exemple des villes montagnardes plus fournies. On essaie de se démarquer avec de bonnes tomettes et des fromages un peu atypiques."