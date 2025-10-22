Le Havre. "J'ai une casquette de chef d'entreprise, mais aussi de marin" : Alexandre Bellangé, patron des cafés Belco, à l'assaut de la Transat Café L'Or

En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
Sport. Alexandre Bellangé, originaire du Havre, troque son costume de P.-D.G. des cafés Belco contre celui de marin à l'occasion de la Transat Café L'Or 2025. Il sera le coskipper de Louis Mayaud sur la course transatlantique en double, qui s'élance dimanche 26 octobre, direction la Martinique.

Publié le 22/10/2025 à 10h56, mis à jour le 22/10/2025 à 11h00 - Par Célia Caradec
Alexandre Bellangé (en blanc) fait équipe avec Louis Mayaud. C'est leur première participation à la Transat Café L'Or. - AL - Team

Voilà plus de deux ans qu'il s'entraîne pour être fin prêt. A 43 ans, Alexandre Bellangé prendra le départ de la Transat Café L'Or, dimanche 26 octobre, aux côtés de Louis Mayaud, skipper du Class40 Belco-Convention des Entreprises pour le Climat. Pour ce patron originaire du Havre, ce sera une grande première. "Cette course m'a toujours fait rêver", confie celui qui, avant d'être marin, est d'abord le P.-D.G. de Belco, une société girondine spécialisée dans le sourcing et l'importation de cacao et cafés de spécialité, dont plusieurs milliers de tonnes sont entreposées à Radicatel, près du Havre.

Le patron de Belco a consacré 30 à 40% de son temps à la préparation de la course, ces deux dernières années.Le patron de Belco a consacré 30 à 40% de son temps à la préparation de la course, ces deux dernières années. - AL - Team

Pour préparer la traversée de l'Atlantique, Alexandre Bellangé a repensé la gouvernance de son entreprise, impliquant davantage ses équipes dans les processus de décision. "J'ai passé 30 à 40% de mon temps sur l'eau ces deux dernières années. C'est beaucoup de travail, beaucoup de plaisir, des moments durs aussi… J'ai une casquette de chef d'entreprise, mais aussi une casquette de marin et je me sens prêt."

"Sur l'eau, je coupe tout"

Et le natif du Havre entend déconnecter, pendant la Transat Café L'Or. "Quand je suis sur l'eau, je coupe tout. Je compte me concentrer pleinement sur le défi sportif et la navigation, l'analyse de la météo, etc.", assure Alexandre Bellangé, qui confesse tout de même qu'il allumera sans doute Internet "une demi-heure par jour pour voir s'il n'y a pas d'urgence".

Alexandre Bellangé, le marin chef d'entreprise

Prendre le départ, c'est aussi pour Alexandre Bellangé l'occasion de valoriser le transport de marchandises à la voile. Belco fut l'une des premières entreprises à travailler avec l'armateur havrais Towt, qui transporte ses cafés de spécialité depuis le Brésil, la Colombie, le Guatemala… "Cette fois, je vais faire la route retour, remonter à la source" sourit Alexandre Bellangé. Belco ambitionne de transporter 80% de ses cafés à la voile, d'ici 2030.

Ce projet est aussi l'occasion de mettre en valeur le transport de marchandises à la voile.Ce projet est aussi l'occasion de mettre en valeur le transport de marchandises à la voile. - AL - Team

Le patron de Belco a consacré 30 à 40% de son temps à la préparation de la course, ces deux dernières années. - AL - Team Ce projet est aussi l'occasion de mettre en valeur le transport de marchandises à la voile. - AL - Team

