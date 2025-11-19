Transat Café L'Or. Le Class 40 Zeiss de Thimoté Polet et Pierrick Letouzé est arrivé en Martinique

"Une traversée au goût de café long et corsé !" : c'est ainsi que Thimoté Polet résume la deuxième étape de la Transat Café L'Or, qu'il a achevée mercredi 19 novembre. Avec son coskipper Pierrick Letouzé, originaire de Cherbourg, le Havrais a franchi la ligne d'arrivée à 5h56 (heure de Paris), dans la baie de Fort-de-France, après 20 jours 15h48 et 7 secondes de navigation au total.

Le Class 40 Zeiss termine à la 15e place de cette deuxième étape, entre La Corogne en Espagne et la Martinique, c'est-à-dire à la même position qu'à l'issue de la première étape, entre Le Havre et La Corogne.

"Une salade de sargasses"

"Nous avions l'impression d'être dans une véritable machine à laver", commente Thimoté Polet au sujet du début de la deuxième étape, très agité. Les deux marins avaient d'ailleurs perdu une voile d'avant importante, le J2, en pleine tempête orageuse. Après avoir opté pour la route sud, longeant les Canaries, le duo normand a été confronté à une "panne de vent", rallongeant le voyage vers la Martinique. Sans oublier, sur la dernière semaine de course, "une bonne salade de sargasses !", ces algues brunes qui peuvent ralentir le bateau en s'accrochant à la quille ou aux safrans.

A leur arrivée, vers 1h du matin en Martinique, Thimoté Polet et Pierrick Letouzé ont été accueillis par le Cherbourgeois Alexis Loison, vainqueur de la dernière Solitaire du Figaro, et par le Havrais Cédric Chateau, vainqueur de la Transat et directeur du pôle espoir de Normandie.