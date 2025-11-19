En ce moment YOU LEARN ALANIS MORISSETTE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Transat Café L'Or. Le Class 40 Zeiss de Thimoté Polet et Pierrick Letouzé est arrivé en Martinique

Sport. Après une deuxième étape éprouvante, le Havrais Thimoté Polet et le Cherbourgeois Pierrick Letouzé ont franchi la ligne d'arrivée de la Transat Café L'Or peu avant 6h du matin, mercredi 19 novembre. Ils sont 15e de l'étape.

Publié le 19/11/2025 à 09h47 - Par Célia Caradec
Transat Café L'Or. Le Class 40 Zeiss de Thimoté Polet et Pierrick Letouzé est arrivé en Martinique
Le réconfort de la coco à l'arrivée, c'est la tradition ! - Jean-Louis Carli - Alea

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Une traversée au goût de café long et corsé !" : c'est ainsi que Thimoté Polet résume la deuxième étape de la Transat Café L'Or, qu'il a achevée mercredi 19 novembre. Avec son coskipper Pierrick Letouzé, originaire de Cherbourg, le Havrais a franchi la ligne d'arrivée à 5h56 (heure de Paris), dans la baie de Fort-de-France, après 20 jours 15h48 et 7 secondes de navigation au total.

Le Class 40 Zeiss termine à la 15e place de cette deuxième étape, entre La Corogne en Espagne et la Martinique, c'est-à-dire à la même position qu'à l'issue de la première étape, entre Le Havre et La Corogne.

"Une salade de sargasses"

"Nous avions l'impression d'être dans une véritable machine à laver", commente Thimoté Polet au sujet du début de la deuxième étape, très agité. Les deux marins avaient d'ailleurs perdu une voile d'avant importante, le J2, en pleine tempête orageuse. Après avoir opté pour la route sud, longeant les Canaries, le duo normand a été confronté à une "panne de vent", rallongeant le voyage vers la Martinique. Sans oublier, sur la dernière semaine de course, "une bonne salade de sargasses !", ces algues brunes qui peuvent ralentir le bateau en s'accrochant à la quille ou aux safrans.

A leur arrivée, vers 1h du matin en Martinique, Thimoté Polet et Pierrick Letouzé ont été accueillis par le Cherbourgeois Alexis Loison, vainqueur de la dernière Solitaire du Figaro, et par le Havrais Cédric Chateau, vainqueur de la Transat et directeur du pôle espoir de Normandie.

Galerie photos
Les jeunes marins ont été accueillis par Alexis Loison et Cédric Chateau, deux figures de la voile normande. - Jean-Louis Carli - Alea

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Transat Café L'Or. Le Class 40 Zeiss de Thimoté Polet et Pierrick Letouzé est arrivé en Martinique
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple