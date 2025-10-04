Transat Café L'Or. Comment des équipages s'entraînent au large du Havre

En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
Sport. Depuis lundi 29 septembre, huit équipages de Class 40, les plus petits navires de la Transat Café L'Or, suivent ensemble un stage d'entraînement au Havre. Objectif : se confronter et affiner les derniers réglages avant le grand départ, dimanche 26 octobre.

Publié le 04/10/2025 à 13h47 - Par Célia Caradec
Parmi les équipages en entraînement, les trois Class 40 de l'écurie havraise Water and Technology Factory. - Roland Grard - Team Zeiss

Certains sont presque neufs, d'autres appartiennent à l'ancienne génération. Mais tous se confrontent pour se préparer au mieux à la Transat Café L'Or. Au total, ce sont huit Class 40 qui ont participé, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre, à un stage de préparation avant la 17e édition de la course transatlantique en double.

Des réglages "au millimètre près"

"L'objectif, c'est de garder le rythme avant l'ouverture du village, la période d'avant course où on ne navigue plus" détaille le Havrais Thimoté Polet, qui navigue sur le Class 40 Zeiss avec le Cherbourgeois Pierrick Letouzé. "On fait des bords d'environ une heure, cela laisse du temps pour comparer les formes de voiles, affiner les réglages au millimètre près."

Thimoté Polet - Zeiss

Les équipages, et notamment ceux de l'écurie havraise de course au large, Water and Technology Factory, bénéficient de l'expertise d'un coach, Benoît Charon, présent sur le plan d'eau sur un semi-rigide. "Pendant la course, il ne faut pas se demander comment régler telle ou telle voile, c'est trop tard !, sourit ce Granvillais, là, en explorant beaucoup de pistes, on élimine les mauvaises."

Benoît Charon, le coach

Au travail sur l'eau s'ajoute le travail à terre : météo, électronique, cartographie…

"Une répétition générale"

Un drone permet aussi aux marins d'apprécier les formes de voiles, leur réglage. "On voit assez rapidement qui va prendre un meilleur cap, aller un peu plus vite. L'œil de notre expert, associé au photographe, nous permet d'avoir des images comparatives, détaille Cédric Chateau, de l'équipage havrais Seafrigo-Sogestran, c'est très utile, même si on navigue sur une échelle bien plus petite qu'une transatlantique !"

Cédric Chateau - Seafrigo Sogestran

Pas encore concurrents - le départ n'est prévu que fin octobre - les marins acceptent de partager leurs données pour améliorer leur performance. "C'est un peu la répétition générale ! C'est agréable de pouvoir se jauger, se confronter aux copains avant le grand départ", souligne la Dunkerquoise Théa Khelif, skippeuse du Class 40 AIRVance Océlian Terélian avec la Havraise Marion Engelhard.

Et même si certains des huit bateaux appartiennent à la génération des "nez pointus", moins performants, "chacun trouve un thème sur lequel il peut progresser".

La 17e Transat Café L'Or s'élancera du Havre dimanche 26 octobre, direction la Martinique.

