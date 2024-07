[Vidéo] Voile. Des Normands battent un record mondial sur la Transat Québec-Saint-Malo

C'est une belle performance signée par les Havrais Jules Ducelier et Guillaume Pirouelle et le Manchois Alexis Loison. L'équipage du Class 40 Sogestran Seafrigo a battu, mardi 9 juillet, le record mondial de distance parcourue en 24 heures à bord d'un Class 40.

Engagé sur la transat Québec-Saint-Malo, le navire de 12m a surfé sur le dos d'une puissante dépression et établi une nouvelle marque à 440,2 milles nautiques, soit un peu plus de 800 kilomètres, navigant en moyenne à 18 nœuds (33km/h) - sans les 400 tonneaux ! - avec des pointes à plus de 29 nœuds (50km/h).

Un Class 40 normand en tête

Le précédent record datait du mois d'avril dernier, battu par l'équipage du skipper italien Alberto Riva. Son Class 40 Acrobatica a malheureusement fait naufrage, mardi 9 juillet, contraignant les marins à abandonner la Québec-Saint-Malo. "C'est un sentiment étrange, partagé entre la fierté d'avoir décroché ce record et la tristesse pour l'équipage Acrobatica, qui détenait ce titre, a réagi Guillaume Pirouelle au milieu de l'Atlantique, les conditions sont rudes et chaque jour l'océan nous rappelle qu'il est maître chez lui."

Mardi 9 juillet, Sogestran-Seafrigo pointe à la 8e place de la course, dominée par un autre bateau normand, Legallais, skippé par le Calvadosien Fabien Delahaye.