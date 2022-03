Caen. Voile : première en solitaire pour Alexis Loison à la Solo Maître CoQ !

Alexis Loison largue les amarres ! Deux semaines après la Sardinha Cup qui s'est jouée en double et à laquelle il a terminé 11ème avec Frédéric Duthil, le Normand se lance pour la Solo Maître CoQ ce lundi 29 avril 2019, au départ des Sables d'Olonne (Pays de la Loire). Cette course, deuxième des cinq au calendrier compte pour le Championnat de France Elite de course au large. L'occasion pour Alexis Loison, parmi les 47 skippers engagés, de tester pour la première fois en solitaire son Figaro Bénéteau 3, aux couleurs de la région.

Un titre à conserver

À seulement un mois de la fameuse Solitaire Urgo – Le Figaro, le skipper de Région Normandie compte bien répéter ses gammes en solo, continuer de prendre ses marques à bord de sa nouvelle machine et, au passage, pourquoi pas réussir à conserver son titre sur sa 7ème participation. Au programme : un parcours côtier pendant deux jours avant de finir la semaine par une grande course de 320 milles entre Belle-Ile, Yeu et Ré. "Depuis le début d'année, on a essentiellement navigué en double. À présent, on passe en mode " solo ". Mon but, c'est clairement d'acquérir un maximum d'automatismes, de valider encore deux ou trois choix techniques et, évidemment de faire une belle course", détaille le Manchois.

