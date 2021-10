Caen. Le skipper normand Alexis Loison baptise son nouveau bateau à Caen

En voile, tout est calculé au détail. Et le baptême du nouveau bateau d'Alexis Loison, le Figaro Benneteau III Région Normandie, avait de quoi l'inquiéter hier après-midi lorsqu'il devait s'amarrer au parc d'Ornano de l'abbaye aux Dames de Caen (Calvados). "C'était le moment ou jamais pour le présenter notamment dans l'enceinte de la région. C'était un peu chaud de le faire passer entre les arbres, j'étais très stressé mais on en rigolera sûrement dans quelques années". Plus de peur que de mal, le baptême s'est déroulé comme prévu.

Un bateau 100 % financé par la Région Normandie

Alexis Loison - du collectif Team Normandie qui regroupe des sportifs de haut niveau - s'engage avec la région jusqu'en 2020. Participant depuis treize ans aux courses du circuit Figaro, le skipper normand repart sur une 14e saison avec un nouveau joujou flambant neuf. Comme si une nouvelle histoire devait s'écrire…

Alexis Loison : "On repart un peu d'une feuille blanche" Impossible de lire le son.

Un investissement de la Région qui ne représente pas une mince enveloppe mais qui assure encore son engagement dans le milieu du nautisme. Hervé Morin, président de la Région Normandie ne s'en cache pas : "On a 26 000 licenciés, 80 clubs nautiques, un pôle espoir et la vocation de faire de Granville (Manche) un des haut-lieux de la formation et de l'entraînement. On oublie bien souvent cette vocation nautique donc on voulait la réaffirmer via cette action". Au total, c'est un budget de 260 000 euros de coût de construction et 140 000 euros de frais de fonctionnement comprenant les frais d'inscription, l'assurance, l'entretien, la préparation et les équipements divers du bateau.

Première compétition début avril

Impatient de le mettre à l'eau dans le port de Cherbourg, d'où il est originaire, Alexis Loison a surtout hâte de pouvoir effectuer ses premiers réglages. Ce sera d'ici deux semaines pour son premier entraînement avant d'entrer dans le grand bain début avril. Il disputera sa première compétition officielle en double, la Sardinha Cup entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Lisbonne. Elle fera office de préparation avant la grande échéance de la Solitaire Urgo Le Figaro qui fêtera son 50e anniversaire le dimanche 2 juin 2019, dont une arrivée à Dieppe en Normandie. Le top 5 est clairement visé. Alexis Loison :